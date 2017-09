­Hankook baut Österreich-Vertrieb im Lkw-Bereich weiter aus

Hankook baut Österreich-Vertrieb im Lkw-Bereich weiter aus. Premium Reifenhersteller Hankook hat mit Manfred Kowatsch einen neuen Vertriebsmitarbeiter Lkw engagiert und optimiert damit seine Vertriebsstrukturen für den österreichischen Markt. Kowatsch, der direkt an den Lkw-Vertriebsdirektor für die deutschsprachigen Märkte, Manfred Zoni, berichtet, verfügt über langjährige und umfangreiche Branchenerfahrung in verantwortungsvollen Funktionen innerhalb des Reifenhandels und der Reifenindustrie. Er war zuletzt Verkaufsleiter eines bekannten Nutzfahrzeug-Reifenhandelshauses.

Die Hankook Reifen Deutschland GmbH hat ihren Vertriebsbereich für Lkw-Reifen weiter ausgebaut und die bereits in der Deutschland-Organisation existierenden Strukturen auf das österreichische Hankook Geschäft übertragen. Auch in Österreich wird nun die Vertriebsverantwortung für die Segmente Lkw- und Pkw-Reifen aufgeteilt. Manfred Kowatsch (58), wird mit Wirkung zum 1. Oktober 2017 die Vertriebsverantwortung für Lkw-Bereifungen in Österreich übernehmen. Das sehr positiv wachsende Pkw-Geschäft führt weiterhin Tassilo Rodlauer.

Manfred Kowatsch ist gebürtiger Oberösterreicher und verfügt über umfangreiche Vertriebserfahrung in verantwortungsvollen Positionen im Reifenfachhandel. In seiner neuen Position wird er sich insbesondere der Weiterentwicklung des Kundennetzwerks im Bereich Lkw- und Busbereifungen in Österreich eingehend widmen.