100 Jahr Jubiläum Mitsubishi – Festtag mit allen Mitsubishi Partnern. Mit allen Mitsubishi Händlerpartnern wurde dieser Fest- und Jubeltag im Casino Baden bei Wien im Beisein von hohen Mitsubishi Motors Corporation Repräsentanten aus Tokio, wie dem General Manager Sales Europe Department A Hrn. Hidoshi TANAKO und dem Präsident & CEO von Mitsubishi Motors Europe Hrn. Keisuke KISHIURA sowie anderen Mitsubishi Topmanagern gefeiert.

Von der DENZEL Gruppe waren der Geschäftsführer von Mitsubishi Österreich Hr. Andreas KOSTELECKY,MBA, der Prokurist Hr. Mag. Peter RANNER und selbstverständlich der Sprecher des Vorstands der DENZEL Gruppe Hr. Mag. Gregor STRASSL sowie alle anderen DENZEL Vorstände und Topmanager anwesend.

Seit knapp 40 Jahren ist die weltweit bekannte Drei Diamanten Qualitäts-Automobilmarke Mitsubishi erfolgreich in Österreich präsent. Im Frühjahr 1978 war die Geburtsstunde von Mitsubishi in Österreich. In diesen Tagen unterschrieb der Firmengründer Ing. Wolfgang DENZEL für die DENZEL-Gruppe den Generalimporteur-Vertrag für die japanische Automarke.

MITSUBISHI History

Die Mitsubishi Motors Corporation/ MMC mit dem Hauptsitz in Tokio, entwickelt und produziert PKW-Modelle, Klein-Transporter und SUVs für Märkte in über160 Ländern.

MMC ist der älteste Automobil-Serienhersteller Japans. Bereits 1917 wurde das serienfähige Modell A in Kobe gefertigt und mit einem 2,8-Liter-Vierzylinder mit einer Leistung von 35 PS angetrieben. 1921 begann die Produktion von Leichtlastwagen. Die Entwicklung des Modells PX-33 dem ersten Serien-Allrad-Wagen der Welt startete 1936. Produktionsstart des ersten Serienmodells Colt 1.000 im Jahr 1963, zehn Jahre später folgte das 1. Lancer-Modell. Im Jahr 1978 folgte der Produktionsstart des Pick Up-Modells L200, vier Jahre später kam die Allradikone, der Geländewagen Pajero auf den Markt und revolutionierte das 4 x 4-Segment.

Motorsportgeschichte schrieb das Allradmodell Pajero mit zwölf Rallye Paris Dakar Siegen und davon die letzten 7 Jahre in Folge. Tommi Mäkinen erzielte mit dem Lancer Evo vier World Rallye Championship-Titel, einen WRC Hersteller-Titel und dreimal gewann er die Rallye Monte Carlo. Mit dem Lancer Evo erreichten die heimischen Motorsportler, sieben-mal den österreichischen Rallyestaatsmeister-Titel und neunmal den österreichischen Slalom Staatsmeister-Titel.

Die heutigen Serienmodelle starteten mit der 1. Generation des SUV-Modells Outlander im Jahr 2003 und 7 Jahre später folgte das weltweit erfolgreichste Verkaufsmodell, der kompakte Crossover ASX. Bei Mitsubishi Motors Corporation wird seit den 70´er Jahren mit dem Ziel nachhaltiger Mobilität und Umweltschutz ein Schwerpunkt für die Forschung und Entwicklung von E-Mobilität gesetzt. Im Juli 2009 wurde das 1. Großserien Elektrofahrzeug als Zero Emission Vehicle mit dem Mitsubishi innovative Electric Vehicle/ i-MiEV auf den Markt gebracht. Im Jahr 2012 erfolgt in zwei neuen Fertigungswerken in Thailand der Produktionsstart der kompakten Modellfamilie Attrage und Space Star.

Den Outlander mit modernster Plug-in-Hybrid Technologie mit EV-Antrieb inkl. 4WD gibt es seit 2013, er ist der erste SUV mit diesem fortschrittlichen Antriebssystem mit drei Fahrmodi, zwei davon immer mit Allradantrieb. Mit einer elektrischen/kombinierten Reichweite von bis zu 54/800 Kilometer zeigt er alltägliche Praxistauglichkeit. Über 110.000 Einheiten weltweit und über 2/3 davon in Europa vermarktet, damit ist der Outlander PHEV das erfolgreichste SUV-Modell in seinem Segment mit Allradantrieb in Europa.

Bis zum Jahr 2020 soll der Anteil an Elektro- und Plug-in-Hybrid EV-Modellen auf 20 Prozent steigen um den CO2-Ausstoß der Gesamt-Fahrzeugflotte um 50 Prozent zu reduzieren.