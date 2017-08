150 Millionen Volkswagen gebaut

150 Millionen Volkswagen gebaut. Im Stammwerk in Wolfsburg ist der 150-millionste Volkswagen vom Band gelaufen. Es handelt sich um einen blauen Golf GTE. Seit dem Produktionsbeginn vor 72 Jahren sind dort mehr als 44 Millionen Autos gebaut worden.

Begonnen hat die Serienproduktion bei Volkswagen am 27. Dezember 1945 mit dem Käfer Typ 1. In der Nachkriegszeit prägte das Modell die Automobilindustrie. Bis zu seinem Produktionsende in Mexiko im Jahr 2003 liefen insgesamt über 21,5 Millionen Käfer vom Band. Der Golf übertraf dann nochmals die Rekordmarke. Im Jahr 2002 lief das 25-millionste Fahrzeug der Baureihe in Wolfsburg vom Band. Im Jahr 2013 waren es 30 Millionen Exemplare, über vier Millionen weitere sind mittlerweile dazugekommen. VW produziert heute an 50 Standorten in 14 Ländern Autos. Die Modellpalette umfasst weltweit über 60 verschiedene Modelle.