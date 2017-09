20 Jahre Histo Cup – Saisonfinale am Salzburgring

20 Jahre Histo Cup – Saisonfinale am Salzburgring. Vor genau 20 Jahren keimte die Idee in Österreich eine historische Motorsportszene zu etablieren und umzusetzen. Gerade einmal 7 Piloten waren am Anfang dabei. Der Start war wirklich nicht leicht. Die Idee setzte sich dann dennoch durch, 2003 waren schon rund 40 Piloten im Einsatz, 2005 wurde dann um die Young Timer (Rennfahrzeuge bis zum Baujahr 2000) erweitert, 2006 kam der größte und erfolgreichste historische Markenpokal – die BMW 325 Challenge hinzu. 2008 wurde abermals erweitert um die sehr erfolgreiche Classica Trophy und die Formel Historic. Im letzten Jahr wurde dann mit den „Touring Car Open“ die Lücke zum moderneren Motorsport geschlossen.

Nun kommen rund 230 Rennfahrer des Histo Cups mit 8 Rennserien zum Saisonfinale nach Salzburg. Das Histo Cup Saisonfinale am 23. und 24. September am Salzburgring wird ein Pflichttermin für Motorsportfans. Nicht nur Anhänger des historischen Motorsports kommen dabei garantiert auf ihre Kosten. Im Mini Cooper Cup und der Touring Car Open geben auch moderne Rennfahrzeuge Vollgas.

Von den historischen Tourenwagen und Formel-Boliden, über die packenden Überholmanöver im hartumkämpften Markenpokal der BMW 325 Challenge bis hin zu den modernen und schnellen Fahrzeugen in den Rennen der Touring Car Open und des Mini Cooper Cup – das ultimativ letzte Rennwochenende des Jahres bietet für jeden Geschmack das passende Starterfeld.

Volles Programm an beiden Renntagen

Mit hochbrisanten Duellen um die „Goldene Ananas“ – die begehrte Trophäe aus echtem Gold – bietet das Rennwochenende an beiden Renntagen von 8.00 bis 18.00 Uhr durchgehend Rennaction.