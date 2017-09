23-Jähriger knackt JLR-Code und bekommt Job

23-Jähriger knackt JLR-Code und bekommt Job. Jaguar Land Rover hat den ersten erfolgreichen Teilnehmer des zusammen mit der Band Gorillaz ins Leben gerufenen internationalen Code-Entschlüsselungs-Wettbewerbs ermittelt – und eingestellt. Daniel Dunkley (23) aus dem britischen Gloucester hat als Erster den Code geknackt und tritt bereits am 2. Oktober als Software-Ingenieur seine neue Arbeit im Forschungs- und Entwicklungscenter Gaydon an.

Mit der ungewöhnlichen Initiative möchte Jaguar Land Rover in kurzer Zeit 1.000 neue in- und ausländische Elektronik- und Software-Ingenieure rekrutieren, um dem Nachwuchsmangel in den technischen Berufen entgegenzuwirken und neue Ingenieure zu gewinnen. Zugang zur Code-Entschlüsselungs-Challenge erhalten Teilnehmer über die neue Gorillaz-Mixed-Reality-App. Sie wurde bislang von fast 400.000 Teilnehmern heruntergeladen. Erfolgreiche Spieler durchlaufen bei der Aktion mit der virtuellen Band „Gorillaz“ den JLR-Bewerbungsprozess im Schnellverfahren. Traditionelle Bewerberverfahren bleiben aber bestehen.