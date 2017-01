M1 Rallye Masters Kickoff-Event – Erwartungsvoller Vorgeschmack auf 2017. Die M1-Arbeitsgruppe , einige Piloten und viele weitere Benzinbrüder trafen sich beim winterfahrtraining.at Trainingsgelände von Franz Schiefer im Lungau.

In Aktion sah man neben den bereits aus 2016 bekannten BMW 650i (Andreas Aigner), Audi TTS (Reini Sampl), Mitsubishi Evo IX (Günther Knobloch) und Renault Clio RS (Enrico Windisch) auch einige neue M1-Fahreuge: Den bereits fertig aufgebauten Ford Fiesta ST vom frisch gebackenen und hochmotivierten Racing Rookie Michael Röck, den ebenso schon einsatzfähigen Mitsubishi Evo X von Daniel Sattler und den noch komplett serienmäßigen Subaru Impreza WRX STI vom neu initiierten Bamminger-Contiger Rallye Team, der heuer von Günther Knobloch und Jürgen Rausch eingesetzt wird. Ein aktueller Ford Focus RS wurde von Phillipp Kipperer gedriftet – der Vergleich war besonders interessant, da mindestens ein solches Fahrzeug heuer ebenso im Rahmen der M1 Rallye-Masters zu sehen sein wird. Zudem zeigten viele hochbegabte Drifter ihr Können in verschiedensten Fahrzeugen – den einen oder anderen davon könnte man durchaus demnächst in der Starterliste der M1 Rallye-Masters erwarten. Auch einige Premierengäste sah man erstmals auf der Eisbahn.

Wie bereits letztes Jahr mischte sich auch Andi Aigner unter die driftenden Gäste, man sah neben dem Welt- und Europameister auch einige Mieter am Steuer des BMW 650i. Der Obersteirer vermittelte aber nicht nur Tipps und Tricks vom Beifahrersitz, sondern war zu Ende der Veranstaltung auch der Show-Act schlechthin. Als der Meister hinter dem Volant des laut brüllenden 8-Zylinders – bestückt mit 7 Millimeter langen Schwedenspikes – die Eisbahn im wahrsten Sinne des Wortes auffräste, waren nicht nur die Beifahrer beeindruckt. Auch Streckenbetreiber Franz wollte vor lauter Begeisterung dem Fauchen kein Ende setzen – wie viele Hektoliter Wasser zum Auffüllen der „Fräsungen“ letztlich benötigt werden, wurde von winterfahrtraining.at nicht mitgeteilt.

Event-Initiator Günther Knobloch resümierte zufrieden: „Viele glückliche Gesichter und viele geile Drifts mit den unterschiedlichsten Fahrzeugen – wir hatten ein tolles Wochenende. Die Strecke war einmal mehr perfekt und ich konnte mich auf mein neues Einsatzfahrzeug – ein aktueller SUBARU Impreza WRX-STI aus dem Hause Bamminger – einschießen. Ich hatte mächtig Spaß dabei und fühle mich schon pudelwohl. Ich bin sehr stolz, dass wir mit dem neuen WRX-STI ein weiteres, komplett neues Fahrzeug mit einer tollen Rallye-Historie zurück in die Rallye-Szene bringen können. Jetzt ist aber erst mal die Bamminger-Truppe richtig gefordert – das Auto ist erst vor ein paar Tagen angeliefert worden und sollte in rund 6 Wochen fertig sein, das gibt sicher ein paar kurze Nächte.“

Reini Sampl, amtierender Rallye-Masters Champion und ebenso in leitender Funktion bei winterfahrtraining.at tätig, war als Hausherr natürlich Mitinitiator des Events – auch er war sehr zufrieden: „Der Event lief super rund und die anwesenden Fahrzeuge gaben schon einen Vorgeschmack auf die Rallye-Masters 2017. Die M1 wird der österreichischen Rallyszene heuer definitiv ihren Stempel aufdrücken, ich freue mich auf die bevorstehenden Fights auf den Sonderprüfungen im Rahmen der ORM.“

Alle Aktiven und Fans der M1-Rallye-Masters sollten sich schon mal Samstag den 11. März fett im Kalender eintragen – da findet auf der allseits sehr beliebten Rallyecross-Strecke im PS Racing Center Greinbach in der Steiermark ein finaler Test-Event vor dem ORM-Start statt. Details dazu folgend demnächst auf www.rallye-masters.at .