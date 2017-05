Krönender Abschluss des GTI Treffen 2017

Krönender Abschluss des GTI Treffen 2017. Auch das heurige Treffen war wieder sehr gut besucht und der Veranstalter freut sich über rund 10-15 % mehr Besucher als im Vorjahr. Tracht trifft GTI. Was im Vorjahr seine Premiere feierte, fand heuer seine Fortsetzung. Alle die in Lederhose oder Dirndl kamen hatten freien Eintritt. Und bereits vormittags nutzten viele „Trachtige“ die Gelegenheit und mischten sich unter die Besucher. Für musikalische Schmankerln sorgte die Band „Edelblech“ aus Spittal.

GTI-Fans on Stage

Mehrmals täglich standen am „Fan-Drive“ eingefleischte GTI-Fans im Vordergrund. Auf der VW-Plattform konnten Teilnehmer vor dem gespannten Publikum im Interview mit Miriam

Höller ihren GTI vorstellen und in den Mittelpunkt rücken. Es geht auch anders. Trotz höherem Besucherandrang als in den letzten Jahren lief das Treffen im GTI-Mekka heuer

ohne gröbere Zwischenfälle ab. In der Einsatzzentrale des Samariterbundes, der mit 35 SanitäterInnen, 1 Notärztin und 7 Einsatzfahrzeugen besetzt ist, war es sehr ruhig und es gab keine schwereren Einsätze. Auch für die Exekutive verliefen die Veranstaltungstage vor Ort ruhiger mit weniger Zwischenfällen als in den letzten Jahren.

36. Treffen wieder ein Erfolg

„Coming Home“ – so lautete die Botschaft an die GTI-Fangemeinde. Und auch der Wettergott fährt wohl GTI, denn auch am Samstag strahlte die Sonne vom blauen Himmel. „Unser Konzept, das Auto wieder in den Vordergrund zu rücken und zahlreiche neue Programmpunkte mit aufzunehmen trägt nun die ersten großen Früchte. Dass wir am richtigen Weg sind zeigen die Besucherzahlen, so der heimische Bürgermeister.