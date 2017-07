Mazda CX-5 – Schon 800 Fahrzeuge auf der Straße

Mazda CX-5 – Der neue Mazda CX-5 ist erst seit einem Monat auf dem Markt, wurde aber schon 800 Mal gekauft.

Damit hat sich der frische Jahrgang in kürzerer Zeit zirka hundert Mal öfter verkauft, als die

ursprüngliche Modellgeneration bei der Premiere 2012.

Heimo Egger erklärt diesen Blitzstart mit dem überdurchschnittlich starken Interesse der Stammkunden: „Viele bestehende Mazda-Fahrer sind jetzt

sofort auf den neuen CX-5 umgestiegen und haben sich damit ein Upgrade gegönnt.“ Bestseller waren

bisher nicht zuletzt die Topmodelle mit 175 PS Dieselmotor und Allradantrieb. Acht von zehn neuen

CX-5 wurden in dieser Ausführung gekauft.

Kürzer als früher sind die Lieferzeiten. Der neue CX-5 wird nicht mehr nur in einem, sondern jetzt in

zwei japanischen Werken gebaut. Damit laufen momentan genug Autos vom Band, um die starke

Nachfrage der Kunden ohne grobe Wartezeiten zu erfüllen. Mazda-Chef Heimo Egger verdeutlicht: „Schon im Juli werden wir die erste Lawine an Kaufverträgen abgearbeitet haben.“