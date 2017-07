Volvo XC60 T6 AWD – Gelungene Evolution

Volvo XC60 T6 AWD – Gelungene Evolution. Mit der Markteinführung der zweiten Generation des Volvo XC60 schreiben die Schweden jetzt mit dem nächsten Kapitel ihre Geschichte fort. Seit der Markteinführung 2008 setzte Volvo weltweit mehr als 1 000 000 Fahrzeuge des Kompakt-SUV im Premiumsegment ab.

Damit ist der XC60 wirklich der „Fels in der Brandung“, wie ein Firmesprecher, anlässlich der Fahrpräsentation anmerkte. Mit der zweiten Generation des Volvo XC60 hält die aktuelle Volvo Designsprache Einzug in die 60er Baureihe. Der Neue verkörpert die Faszination des besonderen skandinavischen Designs. Die kurzen Überhänge an Front und Heck sowie die nach hinten gerückte Fahrgastzelle sind typische Designmerkmale der neuen Volvo SUV. T-förmige LED-Tagfahrleuchten mit dem inzwischen charakteristischen „Thors Hammer“-Motiv und der aufrecht stehende Kühlergrill gewährleisten eine unverwechselbare Optik, die den klassischen Volvo-Fahrer bereits seit Jahrzehnten von den Käufern anderer Marken unterscheidet.

Hochformatiger Touchscreen im Tabletstil

Im Innenraum vermitteln horizontale Linien ein großzügiges Gefühl von Weite und Raum – aufgebrochen durch die senkrechten Lüftungsdüsen in den äußersten Ecken der Armaturentafel und zu beiden Seiten des großen hochformatigen Touchscreens im Tabletstil. Dieser bildet das Herzstück des Sensus Bedien- und Infotainment-Systems. In Kombination mit einer digitalen Instrumentenanzeige und einem Head-up-Display ergibt sich für den Fahrer eine höchst intuitive und individuell einstellbare Benutzerschnittstelle.

Über „Apple Car Play“ und „Android Auto“ können Nutzer zudem Features und Services, die sie von ihren Smartphones und Tablets kennen, im Fahrzeug abrufen und auf dem großen Touchscreen auf der Mittelkonsole darstellen lassen. Ein hübsches Detail haben sich die Designer am Beifahrerende der Treibholz-Einlage umgesetzt. Eine kleine Schwedenflagge ist gleichzeitig eine notwendige Dehnungsfuge, die ein Reißen des Holzes verhindert.

Sitzkomfort & Ladevolumen

Die serienmäßigen Komfortsitze mit elektrischer Höhen- und Neigungseinstellung vorn bieten stabilen Sitzkomfort, auch wenn der kräftige Fahrer leider schon leichten Kontakt mit der B-Säule bekommt. Der durchgängig ebene und gleichmäßige Zuschnitt des Gepäckabteils ermöglicht optimale Raumausnutzung. Das Ladevolumen beträgt 505 Liter (635 Liter einschließlich eines zusätzlichen Fachs im Kofferraumboden) und lässt sich durch das Umklappen der Rücksitzlehnen auf bis zu 1432 Liter erweitern. Neue Assistenzsysteme unterstützen den Fahrer beim Lenken und Ausweichen und tragen dadurch dazu bei, gefährliche Fahrsituationen zu entschärfen.

So verfügt das Volvo „City Safety-Notbremssystem“ mit Fahrzeug-, Motorrad-, Fußgänger-, Fahrradfahrer- und Wildtier-Erkennung über eine neue Lenkunterstützung. Sie kommt dann zum Einsatz, wenn eine automatische Notbremsung nicht ausreicht, um einen Unfall zu verhindern, und der Fahrer über einen Lenkimpuls zeigt, dass er ausweichen möchte. Das System unterstützt den Fahrer beim Ausweichen und beim anschließenden Stabilisieren des Fahrzeugs.

Kollisionsschutz & Motorisierungen

Die Gefahr einer Kollision mit entgegenkommenden Fahrzeugen senkt die „Oncoming Lane Mitigation“, die erkennt, wenn der Volvo XC60 die Fahrbahnmarkierung überfährt und auf die Spur eines entgegenkommenden Fahrzeugs steuert. Dann greift das System ein und steuert das Fahrzeug durch einen automatischen Lenkeingriff zurück in die richtige Spur. Auch das optionale „Blind Spot Information System“ (BLIS), das den Fahrer auf andere Verkehrsteilnehmer im toten Winkel aufmerksam macht, wurde um einen Lenkassistenten erweitert. Er entschärft durch einen Lenkeingriff mögliche Gefahrensituationen beim Spurwechsel, sollte der Fahrer die visuelle Warnung im Außenspiegel nicht beachten.

Die zum Start der neuen Modellgeneration verfügbaren Motorisierungen decken ein Leistungsspektrum von 140 kW / 190 PS bis 300 kW / 407 PS ab und werden stets serienmäßig mit Allradantrieb sowie der Geartronic Acht-Gang-Automatik kombiniert.