Suzuki Austria – Zulassungsrekord im ersten Halbjahr 2017

Suzuki Austria – Zulassungsrekord im ersten Halbjahr 2017. Die Suzuki Austria Halbjahresbilanz 2017 weist eine Erhöhung der Zulassungen* von mehr als einem Drittel (34,81 %) auf. Dieses Ergebnis bestätigt den Suzuki-Erfolgskurs. 4.097 Suzuki Automobile wurden im ersten Halbjahr neu zugelassen. Dies bedeutet eine Zunahme von 1.058 Suzuki Fahrzeugen gegenüber dem Vergleichszeitraum 2016. Das erfolgreiche Halbjahresergebnis wirkte sich auch sehr positiv auf die Reihung am österreichischen Gesamtmarkt aus. Der Marktanteil erhöhte sich von 1,9 Prozent auf 2,2 Prozent.

Die Zulassungs-Statistik weist auch im Juni 2017 eine beachtliche Steigerung von 17,86 Prozent gegenüber Juni 2016 auf. 706 Suzuki-Neuzulassungen wurden im Juni 2017 registriert, das sind um 107 Fahrzeuge mehr als im Vorjahresmonat (599).

Die Suzuki-Absatzmagneten

Die ersten drei Plätze der Suzuki Austria Absatzstatistik belegen der Suzuki SX4 S-CROSS mit 1.082 Neuzulassungen, gefolgt vom Suzuki VITARA (1069) und dem neuen Suzuki IGNIS mit 738 verkauften Einheiten. Auch die Markteinführung des neuen Suzuki SWIFT lief mit 321 Neuzulassungen im ersten Halbjahr erfolgreich an.

Kleinwagen-Kompetenz

Das deutliche Absatzplus geht vor allem auf das Konto der neuen Modellreihe aus dem Masterplan Next 100. Die zukunftsweisenden Suzuki MINI-SUVs erfreuen sich bei ihrem Zielpublikum großer Beliebtheit. Die wegweisenden Suzuki Kleinwagen-Stars punkten mit modernen Designs, hoher Funktionalität, vortrefflicher Wirtschaftlichkeit – und das zu leistbaren Preisen. „Die hervorragende Absatzentwicklung im ersten Halbjahrhalb 2017 bestätigt den erfolgreichen Suzuki-Innovationskurs mit seinem Masterplan „Next 100“. Besonders stolz sind wir auf unser österreichisches Händlernetz, das maßgeblich an dem Wachstumserfolg beteiligt ist. Unseren Händlern gebührt daher ein großer Dank für ihr Engagement und ihren vortrefflichen Verkaufseinsatz, “ merkt Helmut Pletzer (Deputy Managing Director Suzuki Austria) an.