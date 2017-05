36. Wörtherseetreffen – Starker Auftakt des PS-Spektakels

36. Wörtherseetreffen – Starker Auftakt des PS-Spektakels. Das Treffen startet bereits am ersten Tag mit großartigen Highlights – Motorsportlegende Hans-Joachim „Strietzel“ Stuck und einem hochkarätig besetzten Autocorso.

Gelungene Premieren bereits vor dem offiziellen Start

Gleich mehrere Einladungen zum entspannten Einstimmen auf das offizielle Treffen hat es heuer gegeben und alle haben ihre Feuerprobe bestanden. Den Startschuss gab am 19. Mai gepfeffert.com, einer der Hauptsponsoren und am 20. Mai hieß es „Enter Reifnitz“, eine Aktion von Sourkrauts und dem GTI Freundeskreis. Mit gratis Currywurst und Freigetränk sowie der bayrischen Band „The Heimatdamisch“ stimmte sich die Gemeinde Maria Wörth/Reifnitz am 23. Mai mit rund 800 Besuchern im Festzelt auf sein PS-Festival ein. „Ich freue mich, dass dieser neue Auftakt so gut angekommen ist. Damit haben wir auch für die Zukunft einen schönen Einstieg in das offizielle Treffen“, so Bürgermeister Markus Perdacher.

Um 10 Uhr eröffnete dann TV-Moderatorin Miriam Höller mit Bürgermeister Markus Perdacher und Sandra Waidelich, Leiterin Events und Sponsoring bei VW, das 36. Treffen auf dem VW Stand und zeitgleich wurde den Besuchern dort ein kleines Frühstück angeboten. Der VW Stand ist heuer deutlich großzügiger mit offenen (Sitz-)Flächen und verwöhnt seine Fans und Gäste mit einem täglichen Frühstück, Freilichtkino am Abend und Chill-Out Area gegenüber des Stands als „Sundowner“.

160 alte Stoßstangen

Künftig soll immer am ersten Tag des Treffens der große Autocorso stattfinden und mit 160 Autos „flanierte“ dieser heuer ins Rosental mit Endstation Ferlach. Nur Golf I und Golf II waren zugelassen bzw. langjährige Teilnehmer durften auch in einem anderen Golfmodell mitfahren und im Startfahrzeug von VW saß die Rennfahrerlegende Hans-Joachim „Strietzel“ Stuck, dessen Renn-Erfolge zwischen 1969 und 2011 hier seitenfüllend wären. Er war natürlich ein begehrtes Selfie-Motiv und stand geduldig für alle Wünsche der Fans zur Verfügung.

An der beliebten Foto-Plattform, die letztes Jahr neu aufgestellt wurde, bildete sich auch dieses Jahr gleich eine Autoschlange – viele wollten ein Selfie mit ihrem Auto und dem glitzernden See im Hintergrund machen.

Wie gewohnt vielfältig stellte sich das Bild im GTI-Mekka dar – die verschiedensten Länder-Kennzeichen stechen dabei ins Auge – viele Engländer, Schweizer, Deutsche, Italiener und Slovenen, aber auch eine GTI Fangruppe aus Amerika wollte unbedingt dabei sein und der GTI Club aus Dubai hat ebenfalls seine Teilnahme angekündigt. Ein ähnliches Bild auch bei den Darstellern auf der BBS Showbühne – hier sind die internationalen Fuel Girls England das große Highlight und auch das Medieninteresse ist international. Akkreditierungen von Südafrika über gleich mehrere Journalisten aus Japan, England, Finnland oder Ungarn sowie diverse TV Stationen aus dem In- und Ausland.

Die nächsten Tage bringen mit den „Überraschungspremieren“ am VW Stand, der neuen Club-Challenge am Freitag und dem Trachtentag am Samstag weitere spannende Programmpunkte für die Teilnehmer, die laut – basierend auf dem Ticket-Vorverkauf – heute im Anrollen sind.