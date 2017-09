360-Grad-Erlebnis – Magna auf der IAA in Frankfurt

360-Grad-Erlebnis – Magna auf der IAA in Frankfurt. Unter allen Ausstellern gibt es einen Automotive-Technologieanbieter, der über umfassende Systemkenntnisse rund um das gesamte Auto verfügt: Magna.

Von einem ganzheitlichen Ansatz über die modulare Systemintegration bis hin zur Komplettfertigung und -montage arbeitet Magna eng mit globalen Automobilherstellern zusammen, um Probleme zu lösen, neue Materialien und Prozesse zu identifizieren und einzigartige Antworten auf die vielen

Herausforderungen anzubieten, vor denen die Branche steht. „Unsere umfangreichen Fähigkeiten versetzen uns in die Lage, Autoherstellern als Partner auf Augenhöhe zu dienen“, so Don Walker, CEO von Magna. „Wir wissen um die Herausforderungen, denen die Autohersteller im Moment gegenüberstehen. Wir bieten innovative Lösungen für das gesamte Fahrzeug, die die Zielvorgaben der Hersteller in puncto Sicherheit, Leistung und Komfort erfüllen oder sogar übertreffen.“

360-Grad-Kompetenzmodell

Dieses Fahrzeug spiegelt Magnas gesamte Expertise wider. Es bietet buchstäblich einen 360-Grad-Blick auf Magnas Produkt-, Prozess- und Materialkompetenzen. Die Besucher können sich dazu umfassend informieren und sich auf der interaktiven Displaywand bereits heute die Technologien der Zukunft anschauen.

Fortschrittlicher Fahrerassistenz-Simulator

Eine virtuelle Zeitreise, um zu erleben wie sich die verschiedenen ADAS-Technologien weiterentwickeln und mit der Zukunft der Mobilität verändern werden.

MAX4-Demonstrator

Eine dynamische Demonstration von Magnas skalierbarer Plattform für autonomes Fahren, die Autonomie der Stufe 4 ermöglicht.