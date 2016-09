5 Jahre AMG Performance Center Graz. Das AMG Performance Center Graz feierte seinen fünften Geburtstag. Vor 200 Top-Kunden präsentierte AMG Botschafter Karl Wendlinger den neuen Mercedes-AMG GT R als Österreich-Premiere. Seit 2011 hat das zur Vertretung Wittwar zählende AMG Performance Center 250 AMG Sportwagen und –SUV verkauft und ist bezogen auf das Einzugsgebiet das beste Performance Center der Alpenrepublik. Wittwar Geschäftsführer Andreas Oberbichler konnte u.a. das Top-Management des neuen Mercedes-Benz Pkw-Cluster Zentraleuropa begrüßen: Marc Boderke (CEO), Ronald Ballhaus (Vertrieb) und Pawel Miszkowski (Marketing). Weiters zeigte Wittwar seinen Kunden und Freunden erstmals die neuen Mercedes-Benz Modelle GLC Coupé und C-Klasse Cabriolet.

„Driving Performance“ ist der zentrale Claim von Mercedes-AMG mit zwei Ausprägungen: erstens die Kraftentfaltung, das Handling und den Sound – also die Elemente, die das einzigartige AMG Fahrerlebnis ausmachen; und zweitens den Anspruch, der Innovator im High-PerformanceSegment zu sein. Dies betrifft u.a. auch das Thema Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen, die zu den besten in den jeweiligen Sportwagen-Segmenten zählen.

AMG GT R – von der Rennstrecke auf die Straße. Von der anspruchsvollsten Rennstrecke der Welt direkt auf die Straße: Noch nie hat Mercedes‑AMG so viel Motorsport-Technologie in ein Serienfahrzeug integriert wie in den neuen AMG GT R. Das Frontmittelmotorkonzept mit Transaxle, der 430 kW/585 PS starke V8-Biturbomotor, das umfangreich modifizierte Fahrwerk, die neue Aerodynamik und der intelligente Leichtbau bilden die Grundlagen für ein besonders dynamisches Fahrerlebnis. Schon von weitem verweist die exklusive Sonderfarbe „AMG green hell magno“ auf die Abstammung des Sportwagens, der einen Großteil seiner Entwicklungszeit in der „Grünen Hölle“ des Nürburgrings verbracht hat.