50 Jahre Miura – Die Reise zur „Paten-Stierzucht“. Automobili Lamborghini beendete die Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum des Miura mit einer Reise zu den Ursprüngen des Modellnamens: „Back to the Name”.

Ein Miura SV aus dem Museum in Sant’Agata Bolognese und sechs farbenprächtige Lamborghini Huracán und Aventador fuhren am 2. Dezember die mehr als 600 km von Madrid nach Lora del Rio in Andalusien: Ziel war die berühmte Stierzucht der Familie Miura, eine der renommiertesten und mit 175 Jahren ältesten „ganaderías” in Spanien.

Die Stierzucht wird heute von Eduardo und Antonio Miura betrieben, den Söhnen des berühmten Don Eduardo, den Ferruccio Lamborghini im Jahr 1966 kennenlernte, als Lamborghini ein Fahrzeugmodell auf den Markt brachte, das zu einer Stilikone der Automobilgeschichte werden sollte.

Damit endeten die Feierlichkeiten zu einem großen Jubiläum, das im Verlauf dieses Jahres begangen wurde mit der Teilnahme an den wichtigsten internationalen Concours d’Elegance (darunter Amelia Island, Villa d’Este und Goodwood) und einer im Juni durchgeführten Miura Tour in Italien, an der 20 Miura aus aller Welt teilnahmen.