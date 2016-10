70. Diskont-Tankstelle in Graz eröffnet. Die 70. Diskont-Tankstelle geht ab sofort auf dem Parkplatz der Hofer-Filiale am Karlauergürtel 4 in Graz in Betrieb. Zur Eröffnungsfeier von 7. bis 9. Oktober können Autofahrerinnen und Autofahrer zu einem unvergleichlichen Aktionspreis auftanken: Diesel fließt um 0,899 Cent/Liter und Super um 0,999 Cent/Liter aus der Zapfsäule an der Automaten-Tankstelle in Graz.

Für die Diskontmarke ist es bereits die 70. Automaten-Tankstelle, die durch billige Spritpreise punktet. Autofahrerinnen und Autofahrer in der Region können von 7. Oktober ab 8 Uhr bis 9. Oktober um 11 Uhr noch billiger auftanken. „Zur Eröffnungsaktion an der neuen Diskont-Tankstelle in Graz bieten wir Diesel um 0,899 Cent pro Liter und Super um 0,999 Cent pro Liter an. Außerdem zeigen wir, dass Tanken an unseren Automaten-Stationen nicht nur billig, sondern auch einfach ist“, sagt Alois Wach, Geschäftsführer der FE-Trading GmbH. Zusätzlich erhalten die ersten 200 Kundinnen und Kunden am 7. und 8. Oktober ein Nuss-Nougat-Croissant.

Automaten auf dem neuesten Stand der Technik

Die Automaten an der neuen Diskont-Tankstelle in Graz sind mit Near Field Communication-Funktion (NFC) ausgestattet, wodurch kontaktloses Bezahlen mit Bankomat- oder Kreditkarte möglich ist. Zur Steigerung der Benutzerfreundlichkeit verfügen die neuen Zapfsäulen außerdem über ein großes Farbdisplay, das die nächsten Schritte beim Tankvorgang anzeigt und die Bedienung erleichtert.

Diskont-Tankstellen – einfach billig tanken

Die Eröffnung der ersten Diskont-Tankstellen der FE-Trading GmbH erfolgte im Juni 2009. Mittlerweile gibt es österreichweit 70 Diskont-Tankstellen auf Parkplätzen des Lebensmittelhändlers Hofer. Diskont-Tankstellen stehen für Qualitätskraftstoffe zum niedrigen Preis. An fast allen Standorten kann rund um die Uhr aufgetankt werden. Die Bezahlung an den Automaten-Tankstellen erfolgt einfach und unkompliziert mittels Bankomatkarte, Kreditkarte oder AP-Card.