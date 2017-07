Abt TT RS-R Roadster – Fahrgenuss pur

Abt TT RS-R Roadster – Fahrgenuss pur. Eine Antwort auf die Frage nach dem perfekten Auto für den Sommer: Abt TT RS-R Roadster. Denn nach der Edelkur durch Abt leistet der schon ab Werk stärkste Serien-Fünfzylinder der Welt beachtliche 500 PS/368 kW bei 570 Nm und garantiert damit ein Mehr an Fahrspaß und Performance. Das optimierte Motormanagement des Cabrios gepaart mit der optischen Aufwertung versprechen den Summer of your life…



Beachtliche 100 zusätzliche PS kitzelt Abt Power R aus den 2,5 Litern Hubraum des Audi TT RS, wodurch dieser ganze 0,5 Sekunden schneller auf 100 km/h ist. „Wir holen immer das Maximum an Leistung aus den Motoren“, so Geschäftsführer Hans-Jürgen Abt, „Aber nie mehr, als technisch sinnvoll ist. So besteht keinerlei Gefahr für das Fahrzeug und unsere Kunden müssen keine Kompromisse eingehen, um in den Genuss eines Abt zu kommen.“

Damit der Sound die hinzugewonnene Power auch würdig zur Geltung bringt, hat der Abt TT RS-R Roadster die passende Edelstahl-Abgasanlage mit Doppelendrohrblenden bekommen. Neben den technischen Verbesserungen wurden auch zahlreiche optische Veränderungen am und im Fahrzeug vorgenommen. So werten Anbauteile aus Sichtcarbon das Exterieur auf, wodurch der auf 50 Fahrzeuge limitierte Abt TT RS-R sich jetzt in einer deutlich edleren und sportlicheren Optik zeigt. Unter anderem wurden der Frontspoiler sowie Frontflics und Frontblades ergänzt. Auch der neue, exklusive Frontgrillrahmen mit rotem TT RS-R-Schriftzug fand Einzug. Weitere Details: Seitenschwelleraufsätze mit Sideblades und der mehrteilige Heckschürzenaufsatz. Zuletzt zeigt auch die Abt Sportfelge GR in 20 Zoll und „glossy black“ mit diamant-bedrehtem Felgenhorn deutlich, dass der Abt TT RS-R Roadster ein spezielles Fahrzeug ist.

Im Innenraum: veredelte Sitze mit TT RS-R Logo und zahlreiche Plaketten, die ebenfalls auf die Exklusivität und Herkunft des Roadsters hinweisen. Die Abt Türeinstiegsbeleuchtung projiziert das Abt-Logo bei jedem Öffnen auf den Asphalt. Sollte die vorhandene Ausstattung des TT RS-R Roadster noch immer nicht allen Ansprüchen genügen, wartet ein umfangreiches optionales Ausstattungsangebot von Abt Sportsline auf seinen Einsatz. Etwa ein Leder- oder Carboninterieur, aber auch andere Felgen oder Sportstabilisatoren.