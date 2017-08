ADAC GT Masters – erster Saisonsieg für Mercedes-AMG-Duo Auer/Asch

ADAC GT Masters – erster Saisonsieg für Mercedes-AMG-Duo Auer/Asch. Mit einer souveränen Leistung sicherten sich DTM-Star Lucas Auer und Sebastian Asch auf dem Nürburgring den Sieg im neunten Saisonlauf des ADAC GT Masters. Es war gleichzeitig der erste Triumph für Mercedes-AMG in der „Liga der Supersportwagen“ seit April 2016. Der zweite Rang ging an das Porsche-

Duo Mathieu Jaminet und Michael Ammermüller, Platz drei sicherten sich Pole-Setter Luca Stolz und Luca Ludwig in einem weiteren Mercedes-

AMG. „Unglaublich“, so Sieger Lucas Auer. „Das ist erst mein zweites Wochenende im ADAC GT Masters und schon stehen wir ganz oben auf dem Podest. Ich hatte im Rennen sehr viel Spaß.“

Den Grundstein zu seinem zehnten ADAC GT Masters-Laufsieg legte Asch am Start. Der zweifache ADAC GT Masters-Champion übernahm von Startplatz drei in der ersten Kurve die Spitze, dahinter folgte die Corvette von Tabellenführer Jules Gounon und Pole-Setter Luca Stolz sowie Mathieu Jaminet. Zwischenzeitlich eingebremst von zwei Safety-Car-Phasen behauptete das Quartett bis zu den Boxenstopps die Spitzenpositionen. Nach den Fahrerwechseln verteidigte Aschs Partner Lucas Auer die Führung und baute den Vorsprung des pinken Mercedes-AMG weiter aus. Im Ziel hatte der aktuelle DTM-Tabellendritte 7,2 Sekunden Vorsprung und holte damit bei seinem zweiten Auftritt im ADAC GT Masters seinen ersten Sieg. Auch für die Berliner Mannschaft BWT Mücke Motorsport, die in diesem Jahr erstmals in der „Liga der Supersportwagen“ antritt, war es der Premierenerfolg.