ADAC GT Masters/Hockenheim – Platz 4 für C. Haase. Nach seinem Zandvoort-Gastspiel im Team von Montaplastby Land-Motorsport war Christopher Haase beim Saison-Finale des ADAC GT Masters am Hockenheimring erneut für das Team im Einsatz. Diesmal mit einem prominenten Partner, dem ehemaligen Le-Mans-Gesamtsieger Stéphane Ortelli. Mit dem Duo Haase und Ortelli hatte sich das Team Montaplastby Land-Motorsport, das beim Finale um die Titel in Fahrer-, Junior- und Teamwertung fuhr, noch einmal weiter verstärkt.

Der Audi R8 LMS des Duos Haase/Ortelli lief vom ersten freien Training an perfekt, im Qualifying für das 1. Rennen sicherte sich Christopher Haase den dritten Startplatz, das Schwesterauto konnte sogar die Pole-Position erobern. Im komplett verregneten Rennen gab’s dann gleich mehrere Schrecksekunden: „Direkt nach dem Start verlor ich eine Position, und ich hatte drei oder vier Mal Aquaplaning. Just als alles ein wenig sortiert war, bekam ich in der Haarnadel einen brutalen Schlag aufs Heck und wurde umgedreht. Nach einer 360 Grad Drehung bin ich zwar sofort weiter, da waren aber schon sechs Plätze weg. Erst in der nächsten Runde sah ich, dass mich ein Lamborghini gestreift und einen anderen Audi abgeschossen hatte“, so Haase, der sich danach bis auf Platz sechs zurückkämpfen konnte und an Stéphane Ortelli übergab. „Stéphane ist dann ein absolut geiles Rennen gefahren und hat noch Platz vier geholt – eine Runde mehr, und wir wären bis auf das Podium gekommen!“ So wurde es Platz 4.

Der zweite Lauf war dann von einem unglücklichen Qualifying für Stéphane Ortelli geprägt, der zwei Sekunden zu früh abgewunken wurde, und damit auf dem immer weiter abtrocknenden Asphalt keine schnelle Qualifying-Runde mehr drehen konnte, wie Christopher Haase berichtet: „Damit mussten wir von Platz 19 starten,da ist im ADAC GT Masters nicht viel zu holen. Am Ende war unsere Zielankunft auf Platz 14 aber nicht mehr so entscheidend, denn mit dem zweiten Platz des Schwesterautos und unserem vierten Platz am Samstag hatte das Team Montaplastby Land-Motorsport bereits am Samstag ordentlich gepunktet und die Junior-Wertung mit Connor De Phillippi für sich entscheiden können. Letztendlich reichte das Punktepolster für das Rennen am Sonntag aus und das Team gewann damit sowohl die Fahrer- als auch die Teamwertung.„Es hat mich sehr gefreut, dass ich bei diesem tollen Erfolg dabei sein durfte – Gratulation an die ganze Mannschaft und ein großes Dankeschön an Stéphane Ortelli!“