ADAC TCR Germany – Target Competition 2017 mit sechs Fahrern. Umbruch beim Team Target Competition: Das Meisterteam aus Südtirol geht in der zweiten Saison der ADAC TCR Germany mit sechs Fahrern an den Start, darunter fünf Neuzugänge. Bei den Fahrzeugen vertraut Target auf zwei Marken: Neben vier neuen Audi RS3 LMS kommen zwei in der vergangenen Saison erprobte Honda Civic TCR zum Einsatz. Die ADAC TCR Germany 2017 startet vom 28. bis 30. April in der Motorsport Arena Oschersleben.

Die Fahrer

Unter Targets Flagge fahren 2017 der amtierende Juniormeister und ADAC Stiftung Sport-Förderpilot Tom Lautenschlager und Tim Zimmermann. Neu sind auch die Polin Gosia Rdest und der Schwede Simon Larsson, die in der vergangenen Saison als Gastfahrer erste Kilometer in der ADAC TCR Germany gesammelt haben. Das Quartett fährt 2017 im Audi RS3 LMS. Der Österreicher Jürgen Schmarl wird dagegen erneut im Honda Civic TCR starten, dies gilt auch für den Neuling und amtierenden FIA ETCC Champion 2016 Kris Richard.

Teamchef Markus Gummerer beschreibt das Fahreraufgebot als eine Mischung aus „jungen, talentierten, aber auch routinierten Fahrern“. Nach der starken Vorsaison, in der Target nicht nur mit Josh Files den Fahrermeister stellte, sondern auch die Teamwertung gewann, sind die Ambitionen auch für 2017 groß.

Titelverteidigung

„Das Ziel kann nur die erfolgreiche Titelverteidigung in der Fahrer- und Teamwertung sein. Wir setzen auch alles daran, den Titel in der Juniorwertung zu gewinnen“, sagte Markus Gummerer, der das Team gemeinsam mit seinem Bruder Andreas leitet: „Alle Fahrer unseres Teams können um den Titel fahren, und wir als Team werden das Maximum geben, um wieder ganz oben stehen zu können. Im Lauf der Saison wird sich dann zeigen, wer um den Titel mitfahren kann. Vor allem wird es in der Saison 2017 mit mehr als 30 Fahrern schwieriger werden, und man muss konstant vorne mitfahren. Ausfälle müssen daher so gut wie möglich vermieden werden.“

ADAC TCR Germany–Kalender 2017 (Änderungen vorbehalten)

28.04. – 30.04.2017 Motorsport Arena Oschersleben

09.06. – 11.06.2017 Red Bull Ring Spielberg

07.07. – 09.07.2017 Motorsport Arena Oschersleben (mit TCR international)

21.07. – 23.07.2017 Zandvoort/NED

04.08. – 06.08.2017 Nürburgring

15.09. – 17.09.2017 Sachsenring

22.09. – 24.09.2017 Hockenheimring