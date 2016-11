ADAC TCR Germany – zweite Saison mit sieben Veranstaltungen. Die Premierensaison der ADAC TCR Germany ist gerade erst beendet, doch schon nimmt das zweite Jahr der neuen Tourenwagenserie des ADAC Konturen an. An sieben Wochenenden stehen im kommenden Jahr 14 Rennen in Deutschland, Österreich und den Niederlanden auf dem Programm. Auch 2017 werden die Rennen der ADAC TCR Germany im Free-TV bei SPORT1 zu sehen sein.

Die ersten Saisonläufe steigen am letzten Aprilwochenende in Oschersleben. Vom 28. bis 30. April geht es in der Motorsport Arena erstmals im Jahr 2017 um Punkte, ehe die ADAC TCR Germany erneut in Österreich Halt macht. Auf dem Red Bull Ring in der Steiermark finden vom 9. bis 11. Juni die Saisonrennen drei und vier statt, gefolgt von einem zweiten Abstecher in die Magdeburger Börde nach Oschersleben vom 7. bis 9. Juli. Dort können sich die Motorsportfans auf ein Wiedersehen mit der TCR International Series freuen. Auch nach dem dritten Rennwochenende bleibt kaum Zeit für eine Pause, denn nur wenige Tage später geht es vom 14. Juli bis 16. Juli auf dem Dünenkurs im niederländischen Zandvoort zur Sache.

Es folgen die Stationen auf dem Nürburgring (4. bis 6. August) in der Eifel und auf dem Sachsenring (15. bis 17. September). Zum Abschluss geht es für die Piloten der ADAC TCR Germany wie bereits im Vorjahr auf den Hockenheimring. Dort steigt große Saisonfinale und spätestens dort wird der Nachfolger des Premierenchampions Josh Files (25, Großbritannien, Target Competition) gekürt. Die beiden Finalrennen werden vom 22. bis 24. September auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg ausgetragen.

Teams mit Interesse an der ADAC TCR Germany können sich ab dem 28. November für die Saison 2017 einschreiben. Auch im zweiten Jahr fährt die ADAC TCR Germany an gemeinsamen Rennwochenenden mit dem ADAC GT Masters sowie der ADAC Formel 4.

ADAC TCR Germany–Kalender 2017 (Änderungen vorbehalten)

29.04. – 30.04.2017 Motorsport Arena Oschersleben

10.06. – 11.06.2017 Red Bull Ring Spielberg/AUT

08.07. – 09.07.2017 Motorsport Arena Oschersleben (mit TCR international)

15.07. – 16.07.2017 Zandvoort/NED

05.08. – 06.08.2017 Nürburgring

17.09. – 18.09.2017 Sachsenring

22.09. – 24.09.2017 Hockenheimring