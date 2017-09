ADAC TCR Germany/Hockenheimring – Sieg für Prozcyk beim Finale

ADAC TCR Germany/Hockenheimring – Sieg für Prozcyk beim Finale. Beim Saisonfinale der ADAC TCR Germany auf dem Hockenheimring ließ das HP Racing-Team mit einem Markenwechsel aufhorchen. Hari Proczyk saß nicht wie gewohnt in einem Seat Leon sondern bestritt das Finale in einem Opel Astra von Lubner Motorsport.

Der Wechsel zu Opel hat sich zufällig ergeben. Proczyk, der immer interessiert ist neue Autos zu fahren, kennt das Team Lubner Motorsport schon sehr lange. Bei den Einstellfahrten und freien Trainings gab es zunächst noch einige Probleme, aber von Beginn des Qualifyings an war man mit dem Setup sehr zufrieden. Dass es dann zur zweiten Pole Position in dieser Saison reichte, mit dem hat absolut keiner im Team gerechnet.

Trotz nicht idealem Start konnte Proczyk seine Führung auf den ersten Metern verteidigen und fuhr anschließend schnell einen Polster auf die Verfolger heraus. Zu Rennmitte kam das Safety-Car nach einem Unfall seiner Teamkollegin auf die Strecke. Anschließend wurde das Rennen vorzeitig abgebrochen. „Es war ein relativ entspannter Sieg, denn ich hatte immer genügend Luft nach hinten“, resümierte der HP Racing-Pilot.

Als die Nachricht kam, dass es seiner verunfallten Teamkollegin wieder gut geht, wurde sowohl der erste Saisonsieg von Proczyk als auch der erste Sieg von Opel in der ADAC TCR Germany gefeiert.

Der Start ins zweite Rennen, welches er von Startplatz 10 in Angriff nahm, war wie erwartet schwer. Durch einen am Anfang etwas defensiven Beginn hatte er mehrere Plätze verloren, kam aber Schritt für Schritt nach vorne.

Bereits im Kampf um eine Top 5-Platzierung hat leider ein übermotivierter Kontrahent seinen Bremspunkt verpasst und rammte Proczyk seitlich in den Opel Astra. Zurückgefallen auf den 17. Platz konnte er aber trotz eines etwas krummen Autos noch einige Plätze gutmachen und wurde nach einem erneuten vorzeitig abgebrochenen Rennen auf Rang 11 gewertet.

Meister wurde wieder der Brite Josh Files auf Honda Civic.

Ein toller Saisonabschluss für Hari Proczyk, der den 4. Gesamtrang in der Fahrerwertung und das Team HP Racing den 6. Platz in der Teamwertung belegte. Mit den Saisonergebnissen 1,2 und 3 sowie mit zwei Pole Positions als bester Qualifyer 2017, hat die gesamte Mannschaft bewiesen, dass das Gesamtpaket absolut mit den Top-Teams mithalten kann. „Ein großes Dankeschön an alle die zu dieser erfolgreichen Saison beigetragen haben“, so ein sehr zufriedener Teamchef.