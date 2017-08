Alain Favey – Abschied von Porsche Holding, neuer Skoda-Vorstand

Alain Favey – Abschied von Porsche Holding, neuer Skoda-Vorstand. Fast sechs Jahre war Alain Favey Vorstandssprecher der Porsche Holding Salzburg. In dieser Zeit konnte der Umsatz des Unternehemens auf 21,1 Mrd. Euro fast verdoppelt werden. Favey hinterlässt ein gut bestelltes Feld. Das Jahr 2016 war as erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte. In 27 Ländern weltweit konnten die insgesamt 35.600 Mitarbeiter über 1 Million Neu- und Gebrauchtwagen absetzen.

Alain Favey verfügt über umfangreiche, langjährige Erfahrung – fast 30 Jahre – im Vertrieb von Automobilen. Er begann seine berufliche Laufbahn 1989 bei Citroën. Dort war er unter anderem als Managing Director für unterschiedliche europäische Märkte verantwortlich. 2009 kam er in den Volkswagen Konzern und übernahm bei der Marke Volkswagen die Vertriebsleitung Europa, bevor er 2012 zum Sprecher der Geschäftsführung der PHS berufen wurde. Viele Gründe also, ihn zum ihn zum neuen Skoda Vorstand für den Bereich Vertrieb und Marketing, ab 1. September 2017 nach Mlada Boleslav in Tschechien zu berufen.

„Alain Favey verfügt über ein tiefes Verständnis der internationalen Automobilindustrie und bringt eine langjährige Erfahrung im Bereich Vertrieb und Marketing mit“, so Skoda-Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier.

Die Nachfolge Faveys als Sprecher in der Geschäftsführung der Porsche Holding Salzburg wird sein Geschäftsführerkollege Dr. Hans Peter Schützinger (56) antreten.