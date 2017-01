Allradantrieb 4Motion erstmals auch im VW Crafter erhältlich. Erstmals in der Geschichte des Crafter (inkl. Vorgängermodell LT) gibt es das Modell nun auch mit 4Motion-Allradantrieb. Neben Front- und Heckantrieb steht damit zum ersten Mal auch der „klassische“ Volkswagen-Allradantrieb zur Verfügung. Den neuen, komplett von Volkswagen entwickelten Crafter gibt es in 4 Grundmodellen, 3 Längen, 3 Höhen, wodurch sich rund 69 Derivate ergeben. Preislich beginnt die Crafter Range trotz erweiterter Serienausstattung mit dem 2.0 TDI Front mit 75 kW/102 PS TDI, ab 26.800 Euro (Verkaufsstart: 1. Quartal 2017).

Moderater Aufpreis

Wer lieber gleich zum 4Motion greift – speziell in Österreich gerade für Unternehmer nützlich und sehr gefragt – kann mit einem moderaten Aufpreis von 3.410 Euro netto zum vergleichbaren Frontantrieb kalkulieren. Da der 4Motion ist ab sofort in der stärkeren Variante mit 130 kW/177 PS ab 34.606 Euro bestellbar ist, die „kleinere“ Version mit 103 kW/140 PS – ab 33.027 Euro – erst im Juni 2017 folgt, hat sich Volkswagen Nutzfahrzeuge für die starke Version ein ganz besonderes Angebot einfallen lassen: Mit Verkaufsstart bis Ende Mai 2017 gibt es für den 130 kW/177 PS 4Motion den Einführungsbonus in Höhe von 1.500 Euro netto. Damit bekommt der Kunde den 130 kW/177 PS 4Motion fast zum Preis des „kleineren“ Allradantriebs.

Die Markteinführung des Crafter, der bereits lange vor Marktstart mit dem begehrten Titel „International Van oft he Year“ ausgezeichnet wurde, erfolgt Mitte März 2017, die ersten 4Motion-Modelle werden voraussichtlich im Mai 2017 in Österreich eintreffen.