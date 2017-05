ALPINA Buch „OAL-BB 50“ erhält Buchpreis

ALPINA Buch „OAL-BB 50“ erhält Buchpreis. Zum ersten Mal wurden Buchpreise einer Fachzeitschrift für die besten Bücher zum Thema Auto und Mobilität verliehen. „OAL-BB 50 – THE ALPINA BOOK“, das anlässlich des 50-jährigen Unternehmensjubiläums des Automobilherstellers entstand, zählt zu den ausgezeichneten Büchern.

Christian Steiger, Mitglied der Chefredaktion, und Jürgen Lewandowski, Vorsitzender der Jury, vergaben die Preise des Jahres 2017 in den Räumlichkeiten der Motorworld in Böblingen. Andreas Bovensiepen, Sohn des Alpina Firmengründers Burkard Bovensiepen, und Autor Paolo Tumminelli nahmen dort für das Buch über die Alpina Entstehungsgeschichte den zweiten Preis in der Kategorie Markenbücher persönlich entgegen.

Andreas Bovensiepen freut sich sehr über die Auszeichnung des Alpina Buches: „Es steckt viel Herzblut und Engagement in diesem Buch. Professor Tumminelli war für die Erstellung in einem sehr intensiven Austausch mit meinem Vater, meinem Bruder und mir, aber auch mit unseren Mitarbeitern. Die Entstehung und die Facetten des Unternehmens sowie auch der Marke Alpina sind in diesem Buch treffend und charmant aufbereitet. Ich möchte allen Beteiligten herzlich für ihre begeisterte Mitarbeit danken und der Jury für die Wahl von OAL-BB 50.“

Dass die Wahl der Jury auf die „Bibel“ für die Liebhaber von BMW Alpina Automobilen fiel, begründete die Jury so: „Vor 50 Jahren beschloss Burkard Bovensiepen, den Aufstieg des Hauses BMW mit eigenen Fahrzeugen zu begleiten, die seinen Vorstellungen von exklusiven, sportlichen und an der Spitze der Technik liegenden Fahrzeugen entsprachen. Und dazu untermauerte Bovensiepen diesen Anspruch über viele Jahre hinweg mit erfolgreichen Rennwagen. Zum 50. Geburtstag hat sich das Unternehmen eine Firmengeschichte geschenkt, die Inhalt und Form überzeugend vereint – das Ergebnis ist ein geglücktes Beispiel für eine überzeugende Firmenbiografie.“



Der Buchpreis wird mit freundlicher Unterstützung der Motorworld Group verliehen. Die Jury unter der Leitung von Jürgen Lewandowski, Automobilbuchautor und Motorjournalist, setzt sich aus hochkarätigen Fachleuten zusammen: Bernd Wieland, Chefredakteur AB, Christian Steiger, Mitglied Chefredaktion AB, Andreas Dünkel, Geschäftsführung Motorworld Region Stuttgart, Dr. Angelika Nollert, Leiterin Design-Museum Neue Sammlung München, Konstantin Grcic, Industriedesigner sowie Stefan Sielaff, Chefdesigner Bentley.

Zum prämierten Buch

Zum 50. Jubiläum von Alpina erschien die Firmenchronik „OAL-BB 50 – THE ALPINA BOOK“. Autor Paolo Tumminelli, Professor an der Köln International School of Design, zeichnet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Automobilmanufaktur mit einzigartigen, teils vorher unveröffentlichten Bildern und intensiv recherchierten Texten nach.

Das Buch, mit zweisprachigem Text (Deutsch/Englisch), widmet sich auf 464 Seiten allen Facetten des Unternehmens – von seinen Anfängen über die legendären Erfolge im Motorsport in den 1970ern und den schnellsten Limousinen der Welt bis hin zu den aktuellen Produktentwicklungen. Mit teils anekdotenhaftem Hintergrundwissen führt der Autor durch die Firmengeschichte, ohne dabei die große Vision des Firmengründers Burkard Bovensiepen und die Fortsetzung seines Werks durch seine Söhne aus den Augen zu verlieren.

„OAL-BB 50 – THE ALPINA BOOK“ ist im Delius Klasing Verlag unter der ISBN 978-3-667-10312-3 erschienen. Es kostet 75 Euro und ist direkt über den Verlag, im Buchhandel und im Alpina Online-Shop erhältlich.