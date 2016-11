Andrea Dovizioso startet für Lamborghini in der Blancpain-Serie. Vier statt zwei Räder: Ducati-Werkspilot Andrea Dovizioso tauscht seine Ducati Desmosedici Anfang Dezember in Valencia gegen einen Lamborghini Huracan ein.

Kurz nach dem Beginn des MotoGP-Testverbots wird Ducati-Werkspilot Andrea Dovizioso in Valencia auf vier Rädern unterwegs sein. Dovizioso geht als VIP-Gaststarter in der Blancpain-Serie an den Start und wird am Steuer eines Lamborghini Huracan Super Trofeo Platz nehmen. Doviziosos Lamborghini wird eine besondere Lackierung haben und zu Ehren Ferruccio Lamborghinis Geburtstag mit der Startnummer 100 unterwegs sein.

„Ich bin sehr froh, diese Erfahrung mit Lamborghini machen zu dürfen. Es ist mein erstes Rennen mit einem ihrer Autos in solch einer wichtigen Meisterschaft“, berichtet „Dovi“. „Ich beendete erst die MotoGP-Saison in Valencia und kann mir noch nicht vorstellen, wie sich der Kurs auf vier Rädern anfühlen wird. Ich kann es kaum erwarten!“

Das Rennwochenende beginnt am 1. Dezember und endet am 4. Dezember. Dovizioso wird als Gaststarter außer Wertung fahren. „Ich werde vier Tage dort fahren. Ich bin mir sicher, dass ich es genießen kann. Ich habe keine Ahnung, wer meine Gegner sind. Es werden aber mit Sicherheit die besten Fahrer aus den Meisterschaften in den USA, Asien und Europa sein“, erklärt Dovizioso, der bereits im Mai in Imola Erfahrungen sammeln konnte. Damals nahm der Italiener zusammen mit Casey Stoner an einem Trackday für Lamborghini teil.