Arona – Ein Blick auf Seats neues Kompakt-SUV

Arona – Ein Blick auf Seats neues Kompakt-SUV. Das neue Modell des spanischen Automobilherstellers wurde in Barcelona erstmals vor 250 internationalen Journalisten präsentiert. Der breiten Öffentlichkeit wird der neue Seat Arona im September auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt vorgestellt.

Der Seat Arona ist nach dem überarbeiteten Leon und dem neuen Ibiza das dritte neue Seat-Modell im Jahr 2017. Damit setzt Seat die größte Produktoffensive seiner Geschichte fort. Teil davon sind auch der Ateca, mit dem Seat erstmals ins SUV-Segment vorgestoßen ist, und der geplante große SUV oberhalb des Ateca, der 2018 auf den Markt kommen wird.

Der neue Seat Arona reiht sich als kleiner Bruder des Ateca perfekt in die Familie der SUV-Modelle ein. Als solcher vereint er gekonnt die Vorteile, die seine kompakten Abmessungen im Stadtverkehr mit sich bringen, mit SUV-Eigenschaften, die ihn auch für Fahrten über die Stadtgrenzen hinaus prädestinieren.

Im Alltag glänzt er mit Eleganz, Geräumigkeit, hohem Nutzwert und Komfort, wohingegen er am Wochenende seine Abenteuerlust, Robustheit, Sportlichkeit und Effizienz unter Beweis stellen kann. Komplettiert wird dieses Angebot durch ein Bündel an innovativen technischen Lösungen im Bereich der Fahrsicherheit und der Konnektivität, die in dieser Form bisher höheren Fahrzeugkategorien vorbehalten waren.

Das attraktive und unverwechselbare Seat Design trägt seinen Teil zur Anziehungskraft dieses Autos bei. Es wird dem sportlich-dynamischen Anspruch und der Finesse der spanischen Automarke gerecht – inklusive der großen Bandbreite an Individualisierungsmöglichkeiten. Der Arona wird exklusiv in Martorell gefertigt.

„Wir bei Seat lassen nicht locker. Wenn unser großer SUV auf den Markt kommt, werden wir im Zuge der größten Produktoffensive unserer Unternehmensgeschichte im Zeitraum von zweieinhalb Jahren durchschnittlich alle sechs Monate ein neues Fahrzeug auf den Markt gebracht haben. Die Investitionen und F&E-Ausgaben für den neuen Ibiza und den Arona belaufen sich auf insgesamt 900 Millionen Euro“, so Luca de Meo, Vorstandsvorsitzender von Seat S.A.

Der Arona ist ein Fahrzeug das voller Technik steckt und gleichzeitig bequem, geräumig, sicher, dynamisch, individualisierbar und universell einsetzbar ist. Ein Auto mit leichtem Ein- und Ausstieg, in dem sich außerdem Gepäck ganz einfach und unkompliziert verstauen lässt. Er bietet alle Fahrassistenz- und Infotainmentsysteme, die Seat-Kunden bereits von anderen Seat-Modellen kennen und zu schätzen gelernt haben.

Der SeatArona ist 4,138 mm lang und damit 79 mm länger als der neue Ibiza. Noch stärker unterscheiden sich die beiden Modelle in der Höhe. Hier überragt der Arona den Ibiza um 99 mm. Damit bietet der neue Arona nicht nur eine größere Bodenfreiheit für Offroad-Abenteuer, sondern auch mehr Kopffreiheit vorne und hinten – vor allem aber einen größeren Kofferraum mit 400 Litern Ladevolumen.

In Sachen Konnektivität setzt der Arona auf Apple CarPlayTM, AndroidAutoTM und MirrorLinkTM. Das Premium-Soundsystem des neuen Arona, BeatsAudioTM Soundsystem, verfügt über 6 High-End-Lautsprecher, einen 300-W-Verstärker mit acht Kanälen und einen Subwoofer im Kofferraum.

Alle Motoren, die für den Seat Arona erhältlich sein werden, verfügen über Direkteinspritzung, Turboaufladung und eine Start-Stopp-Automatik. Es sind drei verschiedene Benzinmotoren erhältlich; bei allen ist der Motorblock aus Aluminium gefertigt.

Als Einstiegsvariante wird der Dreizylinder 1.0-TSI mit 95 PS in Kombination mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe angeboten. Derselbe Motor ist auch in einer Leistungsstufe zu 115 PS und in Kombination mit 6-Gang-Schaltgetriebe oder 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) erhältlich. Und schließlich gibt es den neuen Vierzylinder-TSI-Motor mit 150 PS und aktiver Zylinderabschaltung, der ausschließlich mit der Ausstattungsvariante FR erhältlich ist und an ein 6-Gang-Schaltgetriebe gekoppelt. Mitte 2018 wird auch der mit komprimiertem Erdgas (CNG) betriebene, 90 PS starke 1.0-TSI-Motor für den Arona erhältlich sein. Und: Insgesamt gibt es 68 mögliche Farbkombinationen für den Arona.