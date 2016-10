Asfinag *200 – die neue Kurzrufnummer als direkter Draht

Asfinag *200 – die Asfinag aktivierte nun die neue Kurzrufnummer „*200“ (sprich „Stern 200“). Das ist nun der schnellste Weg zur Auskunft im Service-Center. „Wir legen den direkten Draht zu unserer Auskunftszentrale. Keine langen Auswahlmenüs und schnelle Antworten auf Ihre Fragen. Vor allem im Ernstfall ist es wichtig, damit wir noch schneller helfen können“, ist sich Geschäftsführer Bernd Datler sicher.

Die neue Rufnummer ist aus allen Mobilfunknetzen via Handy oder Smartphone erreichbar. Die Stern-Taste ist dabei schnell auf dem Display der Handys zu finden – die kurze Nummer leicht zu merken. „Verschmutzte Rastplätze, Fragen zur GO-Maut oder Vignette, Gegenstände auf der Fahrbahn oder gefährliche Situationen, die von Verkehrsteilnehmern beobachtet werden: schneller kann man uns nicht informieren“, erklärt Datler.

Größter Vorteil für Nutzerinnen und Nutzer der neuen Nummer: sie kommen direkt und ohne das übliche Auswahl-Menü ins Asfinag-Service-Center. Die bisher bewährte Nummer „0800 400 12 400“ bleibt ebenfalls bestehen – auch hier gibt es neue Services. Der „Button 1“ im telefonischen Auswahlmenü wird zum Dringlichkeitskanal. Drückt ein Kunde die Taste 1, reiht das System diesen Anruf automatisch vor. Taste 2 bleibt weiterhin der Info-Kanal für sämtliche Themen rund um Verkehr, Betrieb und Bau.

Das Service-Center wickelt pro Jahr über 500.000 Anfragen von Kundinnen und Kunden ab – und das in sechs verschiedenen Sprachen. Rund um die Uhr erhalten Kunden Informationen und Antworten auf ihre Anliegen in Deutsch und Englisch – während der Bürozeiten zusätzlich in den Sprachen Italienisch, Kroatisch, Tschechisch und Ungarisch. An durchschnittlichen Arbeitstagen absolvieren die Service-Center-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeweils an die 100 Anrufe. Übrigens: die Hotline „0800 400 12 400“ ist für Anrufer aus Österreich, Deutschland und der Schweiz kostenlos. Die neue Kurzwahlnummer „*200“ ist aus allen Handynetzen innerhalb Österreichs erreichbar.