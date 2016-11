Audi AG – Peter Mertens neuer Vorstand Technische Entwicklung. Dr. Ing. Peter Mertens wird neuer Vorstand Technische Entwicklung der Audi AG. Er war zuletzt Senior Vice President Research and Development der Volvo Car Corporation in Göteborg.

Rupert Stadler, Vorstandsvorsitzender der Audi AG, würdigt Mertens als Fachmann mit außergewöhnlich großer Erfahrung: „Peter Mertens verfügt über eine breite fachliche Expertise und einen internationalen Hintergrund in der Automobilindustrie. Das sind hervorragende Voraussetzungen, um die Technische Entwicklung bei Audi weiter voranzutreiben.“

1985 machte Mertens seinen Master of Science in Industrial Engineering and Operations Research am Virginia Polytechnic Institute in den USA. Zwischen 1985 und 1990 war er Leiter der Abteilung Technologietransfer an der Universität Kaiserslautern und promovierte dort zum Dr.-Ing.

Seine erste Station in der Autoindustrie war die Mercedes-Benz AG, bei der er ab 1990 verschiedene Leitungsfunktionen durchlief. 1996 wurde er Geschäftsführer der Tegaron Telematics GmbH, einem Gemeinschaftsunternehmen der Daimler Chrysler Services AG und der Deutschen Telekom AG in Bonn. 2002 wechselte er zur Adam Opel AG zunächst als Executive Director für mittlere und große Baureihen. Es folgte 2004 die Verantwortung für die kompakten Baureihen von General Motors Europe und ab 2005 die Verantwortung für alle kompakten Baureihen von General Motors weltweit. Ende 2010 wechselte Mertens in das Management Board von Jaguar Landrover und übernahm in Personalunion die Leitung der Corporate Quality für die gesamte Tata Motors Group, inklusive Jaguar Landrover. Ab März 2011 war er Senior Vice President Research and Development der Volvo Car Corporation.