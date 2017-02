Audi – Der Absatz geht zurück. Audi hat im Januar weltweit rund 124.000 Autos ausgeliefert. Das sind gegenüber dem Rekord aus dem Vorjahresmonat 13.5 Prozent weniger Fahrzeuge. Vor allem in China brach das China mit 35.181 Autos um über ein Drittel (-35.3 Prozent) ein. Aber auch in Großbritannien mit 11.753 Verkäufen (-1.6 %) sowie in Mexiko (1.111 Einheiten; -5.7 %) und Brasilien (835 Autos; -39.7 %) mussten die Ingolstädter Einbußen hinnehmen.

Rund lief es für Audi hingegen in Europa (+3.1 % auf 61.800 Einheiten) bei starkem Wachstum in Italien und Spanien sowie in Nordamerika (16.200 Auslieferungen;(+11.8 %). Auf dem deutschen Heimmarkt legte das Unternehmen mit 22.927 Neuzulassungen im vergangenen Monat um fünf Prozent zu.