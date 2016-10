Audi Q5 3.0 TDI Quattro – Konkurrenz bitte anschnallen! Ganz ehrlich – der ist tatsächlich neu und keiner sieht’s. Man muss schon dreimal hinschauen, um den neuen Audi Q5 von seinem Vorgänger unterscheiden zu können. Zumindest hinter dem Steuer sieht das Ganze schon anders aus.

Audi zeigt sich bei seiner zweiten Q5-Generation selbstbewusster denn je. 1.6 Millionen verkaufte Modelle machten den Q5 weltweit zum erfolgreichen Mittelklasse-SUV der Premiumklasse. Der Nachfolger kommt zum Jahresstart 2017 erstmals aus dem neuen Audi-Werk im mexikanischen San José Chiapa. Im Bundesstaat Puebla sollen unweit der gigantischen VW-Produktionsstätten pro Jahr mindestens 150.000 Fahrzeuge in alle Welt verkauft werden; mittelfristig wohl noch deutlich mehr. Weitere 100.000 Stück kommen ab Ende 2017 als Langversion aus dem Audi-Werk in China. Harte Zeiten für die Konkurrenz – allen voran BMW X3, Mercedes GLC und den Neuling Jaguar F-Pace.

Außen wenig, innen viel Neues

So wenig abgesehen von neuen Leuchteneinheiten und der schärferen Schulterlinie von außen zu erkennen ist, so viel hat sich im Innern des 4.66 Meter langen Crossovers getan. Cockpit, Bedien- und Anzeigeelemente kennt man von Audi A4 / A5. Alles wertig, alles chic, doch der 8.3 Zoll große Multifunktionsbildschirm für die visuelle Darstellung von Navigation, Soundsystem, Fahrprogrammen und Fahrzeugeinstellungen könnte durchaus größer sein und lässt nach wie vor eine Touchfunktion vermissen. Stattdessen wird vor Getriebewahlhebel und Dreh-Drück-Steller viel Platz auf der breiten Mittelkonsole für ein Touchfeld verbraucht, das so recht keiner braucht. Die Sitze sind üppig dimensioniert und lassen sich – entsprechend der Ausstattung – manuell oder elektrisch verstellen, klimatisieren oder gar mit einer Massagefunktion krönen. Auf der Rückbank gibt es etwas mehr Platz als beim Vorgänger, wobei die verschiebbare Rückbank ernsthaft nur den Laderaum erweitern kann. Sitzen Passagiere im Fond, ist an sich nur die hintere Verschiebestellung sinnvoll. Zudem lässt sich die Rückenlehne in der Neigung verstellen. Das Ladevolumen hinter der nur optional elektrischen Heckklappe liegt zwischen 550 und 1.550 Litern.