Audi RS 5 Coupé verbindet verbindet Ästhetik und Alltagstauglichkeit. Das neue Audi RS 5 Coupé ist das erste Audi Sport-Modell der aktuellen RS-Designsprache. Sein komplett neu entwickelter 2.9 TFSI Biturbo leistet 331 kW/450 PS und stemmt 600 Nm Drehmoment. Der serienmäßige quattro-Antrieb verteilt die Power auf alle vier Räder.

„Das neue RS 5 Coupé ist der Gran Turismo unter den RS-Modellen von Audi Sport“, so Stephan Winkelmann, Geschäftsführer der Audi Sport GmbH, zum neuen Modell.

Die Front des neuen Audi RS 5 Coupé prägen massive Lufteinlässe mit RS-typischer Wabenstruktur. Der Singleframe-Kühlergrill ist deutlich breiter und flacher als beim Basismodell. Neben den Scheinwerfern befinden sich zusätzliche seitliche Luftein- und auslässe, die optionalen Matrix LED-Scheinwerfer sind durch abgedunkelte Blenden differenziert. An den Flanken betonen quattro-Blister die kräftigen Wölbungen über den um 15 Millimeter verbreiterten Radhäusern. Sportliche Akzente setzen der RS-spezifische Diffusoreinsatz, die ovalen Endrohre der RS-Abgasanlage sowie eine aufgesetzte Spoilerlippe. Das RS 5 Coupé fährt serienmäßig auf 19-Zoll-Rädern, 20-Zöller stehen optional zur Wahl.

Ein deutliches Plus an Kraft und Effizienz sowie einen unvergleichlich kernigen RS-Sound bietet der neu entwickelte 2.9 TFSI V6-Biturbo-Motor. Er leistet 331 kW/450 PS. Sein Drehmoment von 600 Nm (170 Nm mehr als beim Vorgängermodell) liegt in einem breiten Drehzahlband von 1.900 bis 5.000 1/min an. Das Topmodell der A5-Familie spurtet in 3.9 Sekunden von 0 auf 100 km/h, mit dem optionalen RS-Dynamikpaket erreicht es 280 km/h Spitze.

Die Kraft des Biturbo gelangt über eine sportlich abgestimmte Achtstufen-tiptronic mit optimierten Schaltzeiten auf den permanenten Allradantrieb quattro mit Mittendifferenzial. Die Antriebskräfte werden asymmetrisch 40:60 auf die Achsen verteilt – ein dynamisches Handling mit optimaler Traktion und größtmöglicher Sicherheit sind dadurch garantiert. Auf Wunsch liefert Audi Sport das Sportdifferenzial an der Hinterachse.

Der in Schwarz gehaltene Innenraum des Audi RS 5 Coupé ist hochwertig und sportlich ausgestattet. Details wie die RS-Sportsitze mit optionaler Wabensteppung in Leder Feinnappa und das unten abgeflachte RS-Multifunktions-Sportlederlenkrad unterstreichen den Charakter des High-Performance-Coupés auch im Interieur. Für Unterhaltung an Bord sorgt ein umfangreiches Infotainmentangebot. Die auf Wunsch erhältliche MMI Navigation plus mit MMI touch beinhaltet den Hardware-Baustein Audi connect, der das neue RS 5 Coupé via LTE mit dem Internet verbindet.

Das Audi RS 5 Coupé kommt im Juli zu den Händlern. Der Preis ist noch nicht bekannt.