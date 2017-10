Audi Sport – Oliver Hoffmann neuer Technikchef

Audi Sport – Oliver Hoffmann neuer Technikchef. Oliver Hoffmann ist seit 1. Oktober neuer Leiter der Technischen Entwicklung bei Audi Sport. Er tritt die Nachfolge von Stephan Reil an, der eine neue Aufgabe innerhalb der Audi AG übernimmt.

Oliver Hoffmann war zuletzt in der Antriebsentwicklung bei Audi tätig. Zu seinen früheren beruflichen Stationen im In- und Ausland zählen unter anderem das Qualitätsmanagement bei Lamborghini und im ungarischen Audi-Werk in Győr sowie die Entwicklung der V10-Hochleistungstriebwerke im Audi R8. Hoffmann ist studierter Maschinenbauer und stammt aus Hannover.