Hightech pur: Ein- und Auslassnockenwelle lassen sich bedarfsgerecht verstellen. An der Auslassseite ändert ein Valvelift System die Dauer der Ventilöffnung je nach Last und Drehzahl in zwei Stufen – für moderaten Verbrauch bei Niedrig- und Teillast sowie ein zügigeres Ansprech- verhalten und gesteigerte Durchzugskraft bei Volllast. Für eine bessere Gemischbildung arbeitet der 2.5-Liter-Motor mit einem dualen Einspritzsystem. Es bietet die Möglichkeit, sowohl in den Ansaugtrakt, als auch direkt in den Brennraum Kraftstoff einzuspritzen. Zwischen 1.700 und 5.850 U/min steht ein maximales Drehmoment von 480 Nm zur Verfügung. Das Audi TT RS Coupé schafft den Imagespurt 0 auf Tempo 100 in 3,7 Sekunden. Der offene TT RS Roadster ist mit 3,9 Sekunden kaum langsamer. Die Höchstgeschwindigkeit wird wahlweise bei 250 oder 280 km/h abgeriegelt. Der Normverbrauch: 8,2 Liter.

Matrix trifft OLED

Doch man muss nicht deutlich jenseits der 200 km/h oder auf der Rennstrecke von Jarama unterwegs sein, um nach dem Raketenstart die spektakuläre Fahrdynamik und den Kurvenhunger des 1,5 Tonnen schweren Audi TT RS zu genießen. Dank variablem Allradantrieb mit radselektiver Momentensteuerung gelangen die bis zu 400 PS bedarfsgerecht auf den Boden. Die sieben Schaltstufen flutschen gerade unter Last nur so von einem zum anderen; entsprechend untermalt vom Auspuff-Stakkato. Die vier Räder des Doppelsitzers verbeißen sich geradezu mit dem Asphalt und mit einer beeindruckenden Handlichkeit donnert der TT RS über die Rennstrecke in der Nähe von Madrid.

Ab Werk ist der Audi TT RS mit 19-Zoll-Rädern und einer entsprechenden Stahlbremsanlage ausgestattet. Optisch und technisch sollte man jedoch zu den optionalen 20-Zöllern und der Kohlefaser-Keramikbremse greifen. Nur optional gibt es variable Magnetic-Ride-Dämpfer, OLED-Rückleuchten und LED-Matrixscheinwerfer. Basispreis für das Audi TT RS Coupé sind 66.900 Euro. Für 2.800 Euro Aufpreis lässt sich das Stoffdach für automobile Sturmböen in zehn Sekunden elektrisch öffnen oder schließen – immerhin bis 50 km/h.