Web TV Beitrag – Auer und Green gewinnen DTM Auftakt 2017. Von der Pole-Position in das erste von 18 Saisonrennen gestartet, konnte der österreichische Mercedes-AMG-Pilot seine Position bis zum Fallen der Zielflagge verteidigen und überquerte als Erster die Ziellinie. In einem von zahlreichen Überholmanövern, Zweikämpfen und unterschiedlichen Strategien geprägten Rennen wurde Timo Glock (BMW) Zweiter vor Mike Rockenfeller im Audi.

Der Weg zu seinem zweiten DTM-Sieg war für Auer kein Spaziergang. „Das Rennen war der Wahnsinn, ich bin überglücklich“, sagte Auer nach dem Rennen. „Wir hatten zwar eine Strategie, aber ohne Funk war das nicht ganz einfach umzusetzen. Du bist als Fahrer auf dich alleine gestellt. Ich wusste, wenn ich zwei Angriffe von Glock abwehren kann, dann habe ich eine Chance.“ Diese Chance wusste der 22-Jährige zu nutzen und fuhr zum zweiten Sieg in seiner DTM-Karriere.

Lauf 2 am Sonntag

Der spätere Sieger Green übernahm nach einer frühen Safety-Car-Phase und dem anschließenden fliegenden Restart in Runde drei die Führung von Timo Glock. Weil er Glock noch vor der Rennfreigabe passierte, wurde Green mit einer Fünf-Sekunden-Boxenstopp-Strafe belegt, die er bei seinem Reifenwechsel in Runde 19 antrat. Der Wechsel auf Regenreifen erfolgte zum richtigen Zeitpunkt, kurz zuvor war der Regen stärker geworden. „Mit den Slickreifen und ein bisschen Regen war es extrem schwierig zu fahren“, analysierte der Rennsieger. „Ich bin einmal rausgerutscht, aber ich war schnell genug – also kein Problem für mich.“ Wie herausfordernd die neuen Funk-Regeln sind – die Kommunikation zwischen Fahrer und Box ist bis auf sicherheitsrelevante Informationen verboten – musste auch Green feststellen. „Die Entscheidung, wann ich auf Regenreifen wechsle, musste ich allein treffen. Der Zeitpunkt war goldrichtig.“

Die Helden des Wochenende

Mit einer fulminanten Aufholjagd ist Gary Paffett auf Platz zwei gefahren. Der Mercedes-AMG-Pilot war nach einem Ausritt in Runde vier bis auf Platz 14 zurückgefallen und erkämpfte sich sukzessive Position für Position zurück. Auch Marco Wittmann suchte von Startplatz 17 die Flucht nach vorn, war nach Runde eins bereits Zehnter und nach dem Restart Sechster. Am Ende wählte auch der amtierende DTM-Champion den richtigen Zeitpunkt für den Wechsel von Slick- auf Regenreifen und wurde für sein Rennen mit Platz drei belohnt.

Timo Glock, der von der Pole-Position in das Rennen gestartet war, verpasste im Gegensatz zu Green den Restart und fiel auf Platz vier zurück. Danach verspekulierte er sich bei der Reifenwahl, wechselte zunächst nochmals auf Slicks, um diese nur vier Runden später gegen Regenreifen zu tauschen. Am Ende wurde er Achter. Lucas Auer, Sieger im Samstagsrennen, lag lange auf Podiumskurs, fiel jedoch am Ende auf Platz vier zurück, nachdem er zu spät auf Regenreifen wechselte.

Die Auswirkungen des neuen Reglement

Das DTM-Auftaktrennen in Hockenheim hat die positiven Auswirkungen der Regeländerungen auf den Rennverlauf gezeigt: Die gesteigerte Motorleistung, die veränderte Aerodynamik, die neuen Slicks, der Verzicht auf Heizdecken für selbige und die Boxenstopp-Regeln passen zur DTM und sorgen für begeisternden Rennsport bis zum Schluss. Während Auer und Glock aus den ersten beiden Startreihen in das erste Saisonrennen gestartet sind, haben sowohl Rockenfeller als auch der fünftplatzierte Mattias Ekström (Audi) im Rennen mehr als zehn Positionen gut gemacht – mit unterschiedlichen Strategien.