Aus Retterwerk wird Pappas Tirol & zwei Österreich-Premieren. Zwei wichtige Entscheidungen in der Neuorganisation der Pappas Holding GmbH wurden zum Auftakt des Tiroler Autosalons 2017 bekannt gegeben. Die Retterwerk GmbH wird mit 1. Mai 2017 in Pappas Tirol GmbH umfirmiert und ist damit unverkennbarer Bestandteil des Salzburger Autohandelsunternehmens. Zum selben Zeitpunkt wird Peter Hesina (51) neuer Geschäftsführer. Er übernimmt die operative

Verantwortung von Mag. Benedikt Margreiter, der ab Mai für die Position des Brand Directors Mercedes-Benz Pkw und smart in der Pappas Holding verantwortlich sein wird.

Neuer Name Pappas Tirol ist konsequenter Schritt

„Die Umbenennung in Pappas Tirol ist ein wichtiger Schritt in Richtung eines konsequenten Markenauftritts von Pappas in ganz Österreich“, betont Friedrich Lixl, CEO der Pappas Holding.

Neues Mercedes-Benz E-Klasse Coupé und neuer GLA – fünf Marken am Stand

Von 9. bis 12. März 2017 findet in Innsbruck der Tiroler Autosalon statt. Das Retterwerk präsentiert die Neuheiten und das aktuelle Programm der fünf Marken Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, smart, Jeep und Maserati. Mit dem emotionalen Mercedes-Benz E-Klasse Coupé sowie dem frisch upgedateten GLA sind gleich zwei Österreich-Premieren zu sehen. Tirol-Premiere feiert der Allrad-Kombi E-Klasse All Terrain. Highlights der anderen Brands sind: das smart fortwo cabrio, der aufgewertete Maserati Ghibli und der SUV Levante sowie ein Jeep Wrangler Umbau vom Retterwerk.