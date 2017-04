Ausbau der Ladeinfrastruktur in NÖ

Ausbau der Ladeinfrastruktur an den Hauptverkehrsachsen in NÖ. Die neu eröffnete EVN-Ladestation in Grafenwörth an der S5 im Bezirk Tulln bietet Elektromobilisten nun zwei weitere Schnelllademöglichkeiten. Hier kann binnen 20 Minuten das Fahrzeug für weitere 100 km Reichweite aufgeladen werden.

Damit forciert man nun endlich den Ausbau der Schnellladestationen entlang der Hauptverkehrsachsen in Niederösterreich und wird in den nächsten zwei Jahren weitere errichten. Waren es bisher in jedem Bezirk lediglich eine öffentliche Ladestation, so wird das Strom-Tankstellennetz jetzt sukzessive auf den Hauptverkehrsachsen ausgebaut. Österreichweit umfasst das Ladenetz 1.300 öffentliche Ladepunkte zwischen Wien und Bregenz. Bis Ende 2017 sollen es 2.000 sein.