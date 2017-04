Auto Shanghai – Nio enthüllt zukünftiges Serienprodukt

Auto Shanghai – Nio enthüllt zukünftiges Serienprodukt. Nio debütiert in China mit dem ES8 auf der diesjährigen Automobilausstellung Shanghai. Gleichzeitig kündigt das Unternehmen an, dass ab sofort Bestellungen für das Flaggschiff, den Supersportwagen Nio EP9, angenommen werden. Während der Messe stellt Nio zwei Formula E-Rennwagen vor, sieben Nio EP9 – weltweit schnellstes E-Automobil -, das visionär ausgeprägte Modell Eve sowie den Nio ES8. So heißt das jüngste Serienprodukt der Marke. Das siebensitzige Auto, mit einer 2-3-2 Sitzanordnung, ist ein rein elektrisch angetriebener SUV mit einer Gesamtlänge von mehr als fünf Metern, bei einem Radstand von über drei Metern.

Das Chassis und die Karosserie des ES8 bestehen vollständig aus Aluminium. Zwei E-Motoren – einer vorn, einer im Heck – treiben alle vier Räder an, die mit einer aktiven Luftfederung ausgestattet sind. Der ES8 zeigt – wie alle Nio Modelle – die Designidentität der Marke: Einerseits die „X-Bar“ vorne und die typischen „Spark Beat“ Rückleuchten. Die austauschbare Batterie erlaubt außerordentlich schnelle Ladezyklen – schneller als ein Tankstopp bei herkömmlichen Autos.

Kris Tomasson, bei Nio in München für das Fahrzeugdesign und die Markenentwicklung verantwortlich, betont: „Der ES8 bietet das, was sich Autobesitzer von heute wünschen und in zunehmendem Maße auch das, was Fahrgäste von heute fordern. Wir sind zwar ein junges Unternehmen, doch Innovation liegt schon jetzt in unserer DNA.“ Die offizielle Vorstellung des serienreifen ES8 ist für das Jahresende 2017 vorgesehen, die Markteinführung zu Beginn des nächsten Jahres.

Gleichzeitig nimmt Nio für den EP9, den schnellsten E-Supersportwagen der Welt und Flaggschiff des Startups, Vorbestellungen entgegen. Bei den sechs Eigentümern der ersten Auflage des EP9 handelt es sich ausnahmslos um Investoren. Nio plant eine zweite, exklusive Auflage von zehn weiteren EP9. Alle werden individuell nach Auftrag gefertigt und kosten 1.48 Millionen US-Dollar. 2015 gewann das NextEV Nio Formula-E Team auf Anhieb die erste Fahrerweltmeisterschaft. 2016 präsentierte Nio mit dem EP9 das schnellste E-Automobil der Welt. 2017, im März, hat Nio mit dem Modell Eve die Vision des Unternehmens für die Mobilität von morgen vorgestellt, das jüngste Serienmodell, der Nio ES8 debütierte heute. Von der Vision in die Gegenwart, von der Rennstrecke auf die Straße.