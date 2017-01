Automobili Lamborghini gedenkt Paolo Stanzani – dem Vater des Miura. Paolo Stanzani war einer der maßgeblichen Schöpfer des legendären Lamborghini Miura. Gemeinsam mit Ingenieur Giampaolo Dallara und Designer Marcello Gandini rief er die automobile Ikone aus Sant’Agata Bolognese 1966 ins Leben. Darauf folgten viele weitere legendäre Modelle. Stanzani war für sein visionäres Denken, die bahnbrechende Kreativität und ein überaus hohes Maß an Passion bekannt. Werte, die Automobili Lamborghini noch heute inspirieren.

Paolo Stanzani wurde am 20. Juli 1936 in Bologna geboren und schloss sein Maschinenbaustudium 1961 in Bologna ab. Am 30. September 1963 begann er seine Tätigkeit als Ingenieur bei der Automobili Ferruccio Lamborghini S.a.S..

Dies waren die Zeiten des 350 GT, 400 GT, Islero, vor allem aber des legendären Miura. Stanzani gilt im Hinblick auf die technische Entwicklung als einer der Väter zweier wegweisender Fahrzeuge aus Sant’Agata Bolognese: die Modelle Miura und Countach. Ab Mitte des Jahres 1967 übernahm er die Position des Generaldirektors und des Technischen Direktors als Nachfolger von Giampaolo Dallara. In diesen Jahren gehen Modelle wie Espada, Jarama, Miura S, Miura SV, Urraco und Countach in die Produktion.