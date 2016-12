Autonomes Flugzeug für den Reiseverkehr realisiert. Ein erster Prototyp bereits über Großbritannien erfolgreich in der Luft. Das britische Unternehmen BAE Systems arbeitet derzeit an einem autonomen Flugzeug, das gänzlich ohne Pilot auskommt und von einer externen Station gesteuert wird. Diese Steuerung wiederum soll als ultimatives Ziel in einem weiteren Schritt von einem Computer übernommen werden.

Prototyp bereits im Einsatz

Der kleine Prototyp des sich allein durch die Luft bewegenden Flugzeugs hat bereits einige Testflüge absolviert und ist in der Lage, rund 16 Personen zu transportieren. Computer an Bord analysieren die umliegende Umgebung, während Anwender die Messwerte zahlreiche Kilometer entfernt kontrollieren und notfalls eingreifen. Ziel ist es, die unbemannten Flieger auf lange Sicht auch in den kommerziellen Flugverkehr zu integrieren.

Das Flugzeug wird von einer Infrarotkamera kontrolliert, die Wissenschaftler auch als „elekronisches Auge“ bezeichnen. Sieben zusätzliche Kameras auf der Unterseite des Fliegers sollen dem Flugzeug dabei helfen, im Fall des Falles sichere Notlandungen zu absolvieren. Die Kameras können zudem Wolkenarten voneinander unterscheiden und somit die Wetterverhältnisse abschätzen.

Sicherheit oberste Priorität

Im Moment braucht es noch mindestens eine Person am Boden, welche die Entscheidungen des Systems beobachtet. Aktuelle Testflüge von rund 482 Kilometern Länge zwischen Warton und Inverness verliefen mit der Hilfe von Piloten erfolgreich. „Die Tests sind eine aufregende Zeit und geben uns technologische Optionen, die in bemannte und unbemannte Flugzeuge eingebaut werden können“, erklärt Maureen McCue von BAE Systems. „Unsere Priorität liegt darin, die sichere und effektive Operation von autonomen System zu demonstrieren.“