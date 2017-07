Barracuda – Heisse 19-Zöller am C43 AMG

Durch die große Bremsanlage des W205 Coupé C43 AMG ist die die Auswahl an Rädern gering. Barracuda Racing Wheels hat mit der Inferno die Lösung. Es handelt sich um das Kreuzspeichendesign Inferno im Finish gun metal polished. 9,5 x 19 ET 45 und Bereifung 225 35 R19 kombiniert mit 255 30 R19 incl. Teilegutachten.

Ein weitere Besonderheit: das Gewicht der Inferno von 10,9 kg bzw. 11,3 kg.

Das KW Variante 3-Gewindefahrwerk verfeinert die Optik und die Fahrdynamik. Ergänzend bieten der Barracuda Racing Generalvertrieb, JMS Fahrzeugteile oder HS Motorsport, auf Wunsch weitere Aerodynamikteile, Leistungssteigerungen oder Sportauspuffanlagen an.