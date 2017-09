Barracuda Racing Wheels – Opel Mokka mit Tzunamee Felge

Barracuda Racing Wheels – Opel Mokka mit Tzunamee Felge. Der Opel Mokka wurde mit dem Klassiker aus dem Hause Barracuda versehen.Es wurden Tzunamee Räder matt black polished in der Dimension 8×19 in Verbindung mit 22545R19 Bereifung montiert. Diese Kombination ist bedenkenlos ohne jegliche Karosseriearbeiten montiertbar und selbstverständlich mit einem gültigen Teilegutachten. Aufgrund der hohen Traglast ist die Felge selbst für Fahrzeuge wie einen VW Amarok, VW Bus und viele weitere ohne Probleme verbaubar. Das Rad ist in den Dimensionen 7,5×17 bis 9×20 erhältlich.

Eine weitere Besonderheit bei allen Barracuda Felgen ist, dass die Felgen kostenlos mit Innenvielzahnschrauben – wahlweise in Schwarz oder Silber – und zugehörigem Adapter geliefert werden. Somit ist Diebstählen oder Beschädigungen der Felge beim Wechsel vorgebeugt.

Der H&R Federnsatz mit Vorderachse 35mm und Hinterachse 30mm verfeinert gleichermaßen die Optik zusätzlich und die Fahrdynamik. Ergänzend bieten der Barracuda-Generalvertrieb, JMS Fahrzeugteile oder HS Motorsport, auf Wunsch weitere Aerodynamikteile, Leistungssteigerungen oder Sportauspuffanlagen an.