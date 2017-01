Baumgartner Fahrzeugbau erstmals auf der Vienna Autoshow. Für die meisten von uns ist Mobilität eine Selbstverständlichkeit, die wir spätestens seit dem Erlangen des Führerscheins in den Alltag integriert haben. Für Menschen mit körperlichen Einschränkungen zählt Mobilität zu den wichtigsten Dingen, um in ihrem Leben ohne die ständige Hilfe anderer voran zu kommen. Wie diese aussehen kann, ist auf der Vienna Autoshow von 12. bis 15. Jänner live zu erleben.

Mobilität für Alle

Dank modernster Technik gelingt es längst Menschen, die auf weit mehr als nur einen normalen Rollstuhl angewiesen sind, zu Hause und im unmittelbaren Umfeld mobil zu sein. Eine Mobilität, die dank der stetig steigenden Anzahl an elektronischen Assistenzsystemen auch immer öfter in speziell adaptierten Fahrzeugen erlebt werden kann. Die Steuerung eines kompletten Fahrzeuges mittels Joystick und auch die Nutzung der Sprachsteuerung öffnen für Menschen mit körperlichen Einschränkungen Tore zu einer völlig neuen Form der Mobilität. Für viele ergibt sich damit die Chance, auch mit schweren körperlichen Behinderungen am Straßenverkehr teilzunehmen und damit ein höheres Maß an Selbstbestimmung zu erlangen.

Wie solch ein Fahrzeug aussehen kann, zeigt die in Wiener Neudorf ansässige Firma Baumgartner Fahrzeugbau heuer erstmals auf einem eigenen Stand der Vienna Autoshow. Seit über 30 Jahren im Fahrzeugbau aktiv, hat man bei Baumgartner bereits im Jahr 2009 begonnen, behindertengerechte Fahrzeugumbauten zu planen, umzusetzen und natürlich auch zu servicieren. Der Space Drive Umbau, der auf Basis einer Mercedes-Benz V-Klasse in der Mall vor der Halle C gezeigt wird, stammt vom deutschen Spezialisten Paravan, für den Baumgartner Fahrzeugbau als Lizenzpartner tätig ist.

Markus Baumgartner (Geschäftsführer Baumgartner Fahrzeugbau): „Schon in der Vergangenheit bot sich uns die Chance, einzelne Umbauten am Stand von Hyundai zu präsentieren. Dort zeigen wir auch heuer einen Schwenksitz für die Beifahrerseite in einem Hyundai ix20. Mit dem eigenen Stand in der Mall gehen wir jetzt erstmals einen großen Schritt weiter und bieten Interessenten jede erdenkliche Information rund um das Thema behindertengerechte Fahrzeugumbauten, vier volle Tage lang. Die ausgestellte Mercedes-Benz V-Klasse zeigt dabei, was heute technisch alles umsetzbar ist. Ich freue mich sehr, dass Paravan uns dieses Fahrzeug für die Vienna Autoshow zur Verfügung stellt.“