B&B – Der VW T6 2.0 BiTDI mit 275 PS. Seit über 30 Jahren optimiert der Siegener Tuner B&B Automobiltechnik hochwertige Fahrzeuge. Für den neuen VW T6 2.0 BiTDI wurde aktuell ein umfangreiches Tuning-Programm fertiggestellt, dass die Motorleistung in der Top Version von 204 PS/450Nm auf bis zu 275 PS und 560 Nm erhöht. Der Beschleunigungswert von 0 auf 100 km/h reduziert sich um 2 Sekunden auf 7.8 Sekunden. Die V-max des Großraummobils steigt von 203km/h auf über 215km/h.

Das 2-stufige Motorenprogramm des neuen VW-T6 2.0 BiTDI mit 204 PS/450Nm beginnt in Stufe 1 – ab 1.698 Euro – mit einer Änderung der Motorelektronik und einer geringfügigen Erhöhung des Ladedrucks um 0.2 bar welche die Leistung des Motors auf 240 PS und 500 Nm erhöht. In Stufe 2, ab 2.950 Euro, wird eine Leistung von 275 PS und 560 Nm erreicht. Dabei werden Ansaugwege, Luftführungen und Ladeluftkühlung optimiert sowie weitere Änderungen der elektronischen Motorsteuerung vorgenommen. Für alle anderen VW T6 TDI Modelle sind ebenfalls mehrere Leistungssteigerungen – auch in ECO Versionen mit Kraftstoffersparnis – verfügbar.

Empfehlenswert bei allen Leistungsstufen des VW T6-Motors ist die B&B Zusatzölkühlanlage die mit Thermostat in Erstausrüsterqualität gefertigt wird. Die zeichnet sich durch günstigere Strömungsverhältnisse sowie eine größere Oberfläche aus und führt dadurch zu einer Reduzierung der Öltemperatur um bis zu 25°.

Zur Neutralisierung des Dieselgeräusches, bietet B&B einen Soundgenerator an, welcher per Fernbedienung in mehreren Klangstufen verändert werden kann. Mögliche Klangversionen sind: Serien-Sound, V6-Sound, V8-Sound, Sportsound, Rennsport-Sound etc.

Um die Fahreigenschaften und die Optik des VW T6 zu optimieren, bietet B&B einen Sportfedernsatz an, der den Bus um ca. 45mm absenkt. Dabei sind auch die Vorteile bei Tiefgarageneinfahrten zu beachten – ebenso die erheblich bessere Einstiegsmöglichkeit.

Eine deutliche Verbesserung des Fahrverhaltens wird durch die Verwendung des B&B/KW Gewindefahrwerkes V3 erreicht. Das in Zug- und Druckstufe einstellbare Gewindefahrwerk sorgt für eine Tieferlegung von ca. 30-65 mm. Es ermöglicht somit deutlich höhere Kurvengeschwindigkeiten und trägt maßgeblich zu mehr Fahrsicherheit bei.

Empfehlenswert bei sportlicher Fahrweise ist die B&B Hochleistungsbremsanlage, welche dem VW T6 Fahrer jederzeit ein beruhigendes Gefühl überlegener Sicherheit vermittelt. Die Bremsleistung wird bei sportlicher Fahrweise oder in Notsituationen bei Hochgeschwindigkeitsfahrten deutlich verbessert. Die „kleine“ Bremsanlage mit 342mm wird dann unter den Original VW T6-Rädern in 18“Zoll Verwendung finden. Die maximale Bremsscheibengröße beträgt an der Vorderachse 396 mm. Die „große“ Bremsanlage benötigt dann 19“ oder 20“Zoll Räder. B&B Leichtmetallfelge B10 – VA+HA 9,0×20″ Zoll mit 275/35-20 Bereifung bieten deutlich mehr Reserven bei höheren Kurvengeschwindigkeiten und erweitern zudem noch die sportlichere Optik des T6.