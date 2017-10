Bentley Motors – Adrian Hallmark neuer Chairman und CEO

Bentley Motors – Adrian Hallmark neuer Chairman und CEO. Bentley Motors kündigte die Ernennung von Adrian Hallmark als neuen Chairman and Chief Executive Officer mit Wirkung vom 1. Februar 2018 an.

Die Ernennung von Hallmark ist einer von vier Wechseln in der Führungsebene von Bentley Motors. Das Unternehmen beruft ausserdem neue Vorstandsmitglieder in die Bereiche Technische Entwicklung; Vertrieb Marketing sowie Personal, Digitalisierung und IT.

Hallmark (55) wechselt von Jaguar Land Rover zu Bentley Motors, wo er zuletzt die Rolle des Global Strategy Director innehielt. Hallmark kann auf mehr als 18 Jahre Erfahrung in Führungspositionen in der Automobilindustrie in den USA, Europa und Asien zurückblicken, unter anderem bei Porsche, Volkswagen, SAAB und Bentley Motors. In seiner Zeit bei Bentley Motors verantwortete er als Mitglied des Vorstands die Bereiche Vertrieb, Marketing und Public Relations, und war im Jahr 2003 wesentlich an der Einführung des Continental GT beteiligt.

“Ich freue mich sehr, Adrian Hallmark wieder im Volkswagen Konzern und zurück bei Bentley Motors begrüssen zu dürfen. Er verfügt über eine Fülle internationaler Erfahrung in der Automobilindustrie, gepaart mit einem ausgeprägten Gespür für die Marke Bentley. Ich bin davon überzeugt, dass er diese aussergewöhnliche Britische Marke auf Ihrem Erfolgsweg weiterführen wird.”, sagte Matthias Müller, Vorstandsvorsitzender des Volkswagen Konzerns zur Ernennung.

Hallmark folgt auf Wolfgang Dürheimer (59), der dem Volkswagen Konzern in Zukunft in einer Schlüsselfunktion im Bereich Motorsport beratend zur Seite stehen wird.