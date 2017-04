Bestell-Start für neuen Ford Fiesta. Marktstart September.

Bestell-Start für neuen Ford Fiesta. Marktstart September. Ab sofort sind die Orderbücher geöffnet und der Online-Konfigurator einsatzbereit: Der neue Ford Fiesta blickt seinem Marktdebüt im September 2017 entgegen. Das in Köln produzierte Kleinwagenmodell startet modern und fortschrittlich wie nie in das fünfte Jahrzehnt seiner Erfolgsgeschichte. Das spiegelt sich besonders im Angebot an Assistenz- und Konnektivitäts-Funktionen wider, das in diesem Segment vorbildlich ist. Dazu kommt: Den neuen Ford Fiesta wird es in insgesamt sechs Ausstattungsvarianten geben.

Die Preisliste beginnt bei 12.650 Euro. Zum Marktstart wird der neue Ford Fiesta zum attraktiven Einstiegspreis ab 10.990 Euro bei Finanzierung über die FordBank erhältlich sein.

Auch der Neue ist wieder mit drei oder fünf Türen erhältlich – beide Karosserie-Varianten überzeugen durch gelungenes Design. Nahezu revolutionär: die Gestaltung des Interieurs. Hier geht überzeugende Verarbeitungsqualität Hand in Hand mit hochwertigen Materialien. Zugleich erreicht das Angebot an Individualisierungsmöglichkeiten eine im Segment kaum gekannte Vielfalt. Typisch bleibt das nochmals größere Fahrvergnügen, das der neue Ford Fiesta bereitet – es gehört zu den charakteristischen Eigenschaften, mit denen sich das Erfolgsmodell in den vergangenen Jahren an die Spitze der europäischen Kleinwagen-Verkaufsstatistik setzen konnte.

Start mit zwei Ausstattungsvarianten

Zur Markteinführung in Österreich wird der neue Ford Fiesta in zwei Ausstattungsvarianten ins Rennen geschickt. Los geht es ab 12.650 Euro mit dem ab Werk bereits umfangreich ausgerüsteten, 51 kW/70 PS starken Fiesta Trend. Er besitzt elektrische Fensterheber vorne mit Quickdown-Funktion, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Gepäckraum-Fernentriegelung, MyKey-Schlüsselsystem mit individuell programmierbarem Zweitschlüssel, Geschwindigkeitsbegrenzer sowie elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten. Außerdem: das Intelligente Sicherheitssystem IPS mit sechs Airbags, ABS und ESP mit Berganfahr-Assistent, Fahrspur-Assistent inklusive Fahrspurhalte-Assistent sowie Notbremslicht.

Die vorläufige Top-Version: Fiesta Titanium. Sie basiert auf dem Fiesta Trend, übertrifft ihn aber unter anderem mit 16 Zoll-Leichtmetallrädern , Sportsitzen vorne, LED-Tagfahrlicht und LED-Rückleuchten, Lederlenkrad sowie Lederhandbremsgriff. Ebenfalls serienmäßig: manuelle Klimaanlage, das sprachgesteuerte Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3 mit AppLink und 6.5 Zoll-Touchscreen sowie Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht.

Der „Titanium“ startet bei 15.800 Euro in Verbindung mit 63 kW/85 PS starkem 1.1 Liter-Dreizylinder, kann aber auch wahlweise mit dem 74 kW/100 PS oder 92 kW/125 PS 1.0 Liter EcoBoost-Turbobenziner oder dem 1.5 Liter-Turbodiesel mit 62 kW/85 PS bzw. 88 kW/120 PS kombiniert werden.

Bereits im Herbst folgt der besonders hochwertig ausgestattete Fiesta Vignale als luxuriöseste Modellvariante. Zeitgleich mit dem „Vignale“ feiert im Herbst auch der Fiesta ST-Line sein Debüt.

Im Frühjahr 2018 zieht mit dem Fiesta Active erstmals ein Crossover-Modell in diese Baureihe ein. Ebenfalls im Frühjahr 2018 kommt die ultimative Sportvariante dieser Baureihe auf den Markt, der Fiesta ST. Als erstes Performance-Modell von Ford verfügt er über einen Dreizylindermotor mit 1.5 Litern Hubraum und eine kraftstoffsparende Zylinderabschaltung.