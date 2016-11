Bester Hyundai-Händler weltweit wurde gekürt. Der Titel „Bester Hyundai-Händler weltweit“ geht in diesem Jahr an Automobile Darmas aus Recklinghausen. Die Verleihung fand im Rahmen des globalen Händlertreffens im australischen Sydney statt. Der Betrieb, der erst seit 2011 Mitglied im Händlernetz von Hyundai ist, hat sich rasant entwickelt. Mit über 3.000 Einheiten im Jahr steht Automobile Darmas derzeit an der Spitze aller Hyundai-Autohäuser bei unseren deutschen Nachbarn. Weltweit umfasst das Hyundai Händlernetz 6.200 Betriebe in 200 Ländern.