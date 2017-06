Blue Code und park.ME verbinden digitalen Parkschein mit Mobile Payment

Blue Code und park.ME verbinden digitalen Parkschein mit Mobile Payment. Zwei bewährte Smartphone-Lösungen bündeln ihre Kräfte für ein noch besseres Autofahrer-Service: Das europäische Handy-Zahlungsverfahren Blue Code wird in die digitale Parkschein-App park.ME von TRAFFICPASS integriert. Ab sofort können park.ME-User in allen 15 Partner-Städten in Österreich ihr Parkguthaben schnell und sicher per Blue Code aufladen. Der Betrag wird einfach vom verknüpften Girokonto abgebucht. Die bargeldlose Blue Code-Zahlung funktioniert mit allen gängigen Android-Smartphones, iPhones und der Apple Watch.

Gute Nachrichten für Autofahrer: Künftig können User der park.ME-App ihr Parkguthaben einfach und sicher per Blue Code am Handy aufladen – und das ohne sensible Kundendaten auf dem Gerät zu speichern oder zu übertragen. „Wer keine Kreditkarte hat oder die lange Kartennummer nicht eingeben möchte, kann einfach auf den anonymen Blue Code zurückgreifen. Das Guthaben lässt sich direkt über das eigene österreichische Girokonto aufladen – schnell, sicher und bequem“, freut sich Christian Pirkner, Vorstand beim österreichischen Mobile Payment-Scheme-Anbieter Blue Code.

Die Aufladung erfolgt in wenigen Schritten: „Blue Code direkt in der park.ME-App auswählen und einen frei wählbaren Betrag ab 20 Euro eingeben. Blue Code öffnet sich aus der App heraus. Ein kurzes ‚Wischen‘ über das Display bestätigt die Zahlung und das Parkguthaben wird sofort dem Userkonto gutgeschrieben“, erklärt Gabriele Pfeiler, Geschäftsführerin von TRAFFICPASS. „Zum größtmöglichen Schutz der Privatsphäre nutzen wir eine anonyme Identifikationsnummer, um die Abbuchung vom verknüpften Girokonto einzuleiten“, sagt Pirkner. Die Blue Code-Zahlung funktioniert mit allen österreichischen Girokonten sowie mit allen gängigen Android-Smartphones, iPhones und der Apple Watch. Neben der park.ME-App muss die Blue Code-App auf dem mobilen Endgerät installiert sein.

Gemeinden setzen verstärkt auf digitale Mobilitäts-Dienste

park.ME ist seit fünf Jahren aktiv und hat sich in 39 Städten in Österreich und Deutschland – darunter Wien, Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck – als führender digitaler Kurzparkservice etabliert. Die App stellt für den gewünschten Standort geobasiert oder mittels Adresseingabe sofort alle aktuellen Informationen über Gebührenpflicht, die maximale Parkdauer und den Tarif zur Verfügung. Das Smartphone-Zahlungsverfahren Blue Code ist im Mobilitäts-Bereich bereits bei ausgewählten Best in Parking- und BOE-Parkhäusern sowie bei gekennzeichneten Standorten der Tankstellen-Marken BP, Gutmann, disk, LMEnergy und ECODROM verfügbar. „Blue Code ist wie Bargeld am Handy. Mit einer Zahlungslösung können Autofahrer sowohl die Gebühren für öffentliche Parkplätze und Garagen, als auch den Sprit an Tankstellen bargeldlos per Smartphone bezahlen“, so Christian Pirkner.

Neue Funktionen auch für Firmenkunden und Flotten

Neben Endkunden profitieren auch Firmenkunden und Flotten. „Sie können verschiedene Fahrzeuge und Mobilfunknummern mit nur einem Kundenkonto verknüpfen, erhalten übersichtliche Sammelrechnungen nach Kostenstellen gegliedert und seit kurzem sind auch Rückvergütungs-Bons, zum Beispiel für Parkgebühren auf Kundenparkplätzen, möglich“, fasst Gabriele Pfeiler die Vorteile für Firmen zusammen. „Künftig möchten wir Blue Code mit weiteren innovativen Mobilitäts-Diensten verknüpfen, um Autofahrern und Flottenbetreibern einen noch bequemeren Bezahlservice und zum Beispiel durch Loyalty-Programme einen zusätzlichen Mehrwert zu bieten“, so Pirkner abschließend.

Alle 15 park.ME Standorte mit Blue Code-Zahlung im Überblick

Baden bei Wien, Bad Hall, Bludenz, Dürnstein a. d. Donau, Braunau am Inn, Graz und Parkplatz der WKO Steiermark, Innsbruck, Klosterneuburg, Krems an der Donau, Linz, Melk, Salzburg, St. Johann in Tirol, Wien, Zell am See. Wie die Guthaben-Aufladung per Blue Code in der park.ME-App funktioniert, sehen Sie im YouTube-Video.

Kostenloser Download der Parkschein-App park.ME

Für iOS-Endgeräte (iPhone und Apple Watch): http://apple.co/2ldPQhc

Für Android-Smartphones: http://bit.ly/2lz4399

Kostenloser Download der Bezahl-App Blue Code

Für iOS-Endgeräte (iPhone und Apple Watch): http://apple.co/1U6Zpbt

Für Android-Smartphones: http://bit.ly/1Uz5haE