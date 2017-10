BMW 6er Gran Turismo – Maß halten

BMW 6er Gran Turismo – Maß halten. Es ist still im Wageninneren, als der BMW 6er Gran Turismo (GT) die portugiesische Küstenlinie entlangrollt. Beim Blick aus dem offenen Seitenfenster hinten rechts weht eine salzige Meeresbrise in das Auto. Das Rauschen der Wellen dringt herein und dominiert die Stimmung im neuen Fließheckmodell aus Dingolfing. Nach dem 5er GT fertigt BMW mit dem 6er GT jetzt einen Reise(be)gleiter, der den Spagat zwischen sportlichem Coupé und komfortabler Oberklasselimousine wagt, ohne dabei zu protzen. Mit viel Platz und Komfort punktet das neue Modell besonders auf langen Strecken.

China ist der größte Einzelmarkt, auf den BMW mit dem neuen Nischenmodell abzielt. Im fernen Osten ist es besonders die Generation ab 30, die mit dem 6er GT ihren Status zeigen will. Viel Platz, eine hohe Verarbeitungsqualität, das extrovertierte, sportliche Design und eine starke Motorisierung sind dort die schlagkräftigsten Argumente für den Gran Turismo. Während für die Asiaten noch mehr Chrom und Konturen verbaut werden dürften, gilt es für den europäischen Markt, Maß und Mitte zu halten. Hierzulande ist ein Minimum an Understatement gefragt.

Die europäische Zielgruppe des Fließheckmodells liegt in der Generation 55 plus und ist damit wesentlich älter als ihr asiatisches Pendant. Insbesondere Geschäftsführer kleiner, mittelständischer Unternehmen möchten sich mit dem 6er GT „von ihren leitenden Angestellten abheben“, sagt GT-Projektleiter Claus-Otto Griebel. Das Modell rangiert laut Griebel in der „Premiummittelklasse“ und gehört damit noch nicht zur Oberklasse. Wie er aus direkten Gesprächen auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt weiß, ist diesen Kunden wichtig, die Grenze zur Luxuslimousine „nicht zu überschreiten“.

Die Bodenfreiheit des 6er GT liegt oberhalb der einer Limousine und unterhalb der eines SUV. Trotz seiner flachen Dachlinie bietet der 6er GT seinen Passagieren eine hohe Kopf- und Beinfreiheit und lässt selbst hochgewachsenen Personen ausreichend Platz, um bequem zu reisen. Die Rückenlehnen im Fonds sind auf Wunsch elektrisch um sieben Grad Neigung verstellbar. Stört die blendende Sonne auf der geräumigen Rückbank beim Arbeiten, so können auch für die hinteren Seitenfenster Sonnenrollos gewählt werden. Dank optionalem Head-up-Display, Spurhalteassistent und intuitiv bedienbarer Menüführung wird die Fahrt im 6er GT auch am Lenkrad zum komfortablen Erlebnis.

Ab einer Reisegeschwindigkeit von 120 km/h fährt der automatische Heckspoiler aus und hält den Gran Turismo fest in der Spur. Im Kofferraum überzeugt der lange Cruiser mit einem Volumen von 610 Litern. Bei umgeklappten Rücksitzen erhöht es sich auf bis zu 1800 Liter – das sind Werte, die bei BMW nur der X5 überbietet. Pünktlich zum Beginn der „fünften Jahreszeit“ kommen im November zwei Diesel- und drei Benzinversionen des neuen BMW 6er Gran Turismo auf den Markt.

oa/amp