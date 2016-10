BMW bringt limitierte M4 DTM Champion Edition. Zwei Jahre nach seinem ersten Titelgewinn sicherte sich Werksfahrer Marco Wittmann erneut den Fahrertitel in der DTM. Zu diesem Anlass legt BMW eine DTM Champion Edition auf. Gegenüber dem serienmäßigen BMW M4 verfügt die weltweit auf 200 Exemplare limitierte Edition über eine um 51 kW/69 PS auf 368 kW/500 PS gesteigerte Motorleistung und ein um 50 Nm auf 600 Nm gesteigertes maximales Drehmoment. Motorsporttechnologie bei Antrieb und Fahrwerk sowie ein spezifisches Design machen die BMW M4 DTM Champion Edition zu einem Hochleistungscoupé mit Fokus auf Rennstreckenbetrieb und zu einem außergewöhnlichen Sammlerstück.

Den Sprint von null auf 100 km/h absolviert der Münchner in 3.8 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist bei 305 km/h abgeregelt. Ermöglicht wird diese bemerkenswerte Performance nicht zuletzt durch die innovative und aus dem BMW M4 GTS bekannte Wassereinspritzung des Sechszylindermotors. Die dadurch erzielte Kühlung der Brennräume verschiebt die thermisch bedingten Leistungsgrenzen des Motors signifikant nach oben.

Der BMW M4 DTM Champion Edition 2016 ist ausschließlich in Alpinweiß erhältlich. Die zusätzliche Folierung erinnert in ihrer Gestaltung und Formgebung an die Optik der DTM-Rennfahrzeuge von BMW Motorsport und unterstreicht so auf den ersten Blick die enge Beziehung des Editionsmodells zu den Erfolgen der Marke in der wohl populärsten internationalen Tourenwagen-Serie der Welt. Zur markanten Rennwagen-Optik tragen zudem die verschiedenen in Sicht-Carbon ausgeführten Aerodynamikkomponenten bei. Dazu zählen der Frontsplitter, die vor dem vorderen Radkasten positionierten Aero-Flicks, die Außenspiegelkappen, die Seitenschwelleraufsätze, der Heckdiffusor sowie der große feststehende Heckflügel auf der Kofferraumklappe.

Im Innenraum des zweisitzigen BMW M4 DTM Champion Edition warten M Carbon-Schalensitze, die mit exklusivem Alcantara/Leder bezogen sind. Zudem ist das gesamte Interieur mit dem besonders hochwertigen Bezugsmaterial Alcantara ausgeschlagen.Statt einer Rücksitzanlage findet sich hinter den Sitzschalen ein weißer Überrollbügel.

An Komfort und Sicherheit spart das Editionsmodell nicht: Unter anderem zählen das BMW Navigationssystem Professional, eine Klimaanlage, adaptive LED-Scheinwerfer mit BMW Selective Beam (blendfreier Fernlichtassistent), OLED-Heckleuchten, Park Distance Control (PDC) vorn und hinten sowie automatisch abblendende Innen- und Außenspiegel zum Lieferumfang.

Im Vergleich zum serienmäßigen BMW M4 zeigt die DTM Champion Edition nicht nur gesteigerte Performance, sondern auch abermals optimierte Fahrdynamik. Dazu trägt das nochmals konsequenter umgesetzte Konzept des intelligenten Leichtbaus bei. Unter anderem sind Motorhaube, Dach, Instrumententafel-Tragrohr und Heckdiffusor aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) gefertigt. Der Endschalldämpfer der doppelflutigen Sportabgasanlage mit ihren beiden Endrohrpaaren ist aus besonders leichtem Titan.

Den Kontakt zur Straße stellt die speziell auf die Rennstrecke abgestimmte High-Performance-Bereifung Michelin Pilot Sport Cup 2 im Format 265/35 R19 vorn und 285/30 R20 hinten her. Die Mischbereifung ist auf graue Leichtmetallfelgen im Sternspeichendesign aufgezogen. Nachhaltige Verzögerung auch bei hartem Einsatz auf der Rennstrecke garantiert die Carbon-Keramik-Bremsanlage. Das individuell einstellbare 3-Wege-Gewindefahrwerk kann in den Zug- wie in den Druckstufen mechanisch eingestellt werden. So lassen sich die Handlingeigenschaften des Autos je nach persönlichem Geschmack und Streckencharakteristik anpassen.