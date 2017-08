BMW M5 bekommt 600 PS und Allradantrieb

BMW M5 bekommt 600 PS und Allradantrieb. BMW bringt im Frühjahr den nächsten M5 erstmals mit Allradantrieb. Er verteilt die Antriebsmomente bedarfsgerecht vollvariabel an Vorder- und Hinterachse. Zur optimalen Traktion trägt auch ein Differenzial an der Hinterachse bei, das ebenfalls vollvariabel ausgelegt ist und eine Sperrwirkung zwischen null und 100 Prozent aufweist. Dem Fahrer stehen verschieden einstellbare Abstufungen bis hin zum reinen Heckantrieb zur Verfügung. Bereits in der Grundeinstellung lässt das System aber an den Hinterrädern leichten Schlupf beim Beschleunigen aus Kurven zu.

Der Griff zum Allradsystem kommt nicht von ungefähr: Den neuen BMW M5 befeuert ein 4,4 Liter großer V8-Biturbo mit 441 kW/600 PS und einem Drehmomentmaximum von 750 Newtonmetern schon ab 1.800 Umdrehungen in der Minute, das bis zum Erreichen der Spitzenleistung (5.600–6.700 U/min) konstant bleibt. In nur 3,4 Sekunden sind aus dem Stand 100 km/h erreicht, in 11,1 Sekunden 200 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 250 km/h elektronisch abgeregelt, auf Wunsch mit dem M Drivers Package erst bei 305 km/h.

Die Kraftübertragung erfolgt über ein spezifisch abgestimmtes Acht-Gang-M-Steptronic-Getriebe mit der Möglichkeit, auch sequenziell-manuell zu schalten. Motor- und Dämpfercharakteristik sowie der Auspuffsound sind variierbar. Die Motorhaube aus Aluminium und das aus kohlefaserverstärktem Kunststoff (CFK) gefertigte Dach tragen dazu bei, dass der M5 trotz Allradantrieb leichter als das Vorgängermodell ist.

Der neue BMW M5 kann von September 2017 an bestellt werden und wird ab Frühjahr 2018 ausgeliefert. Auf nur 400 Exemplare weltweit limitiert ist die „First Edition“. Das Sondermodell ist in BMW Individual Frozen Dark Red Metallic lackiert und exklusiv ausgestattet.